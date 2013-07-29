Сколько стоит жизнь в Барнауле Район, который затапливает весной, проезд на местной маршрутке, алтайский травяной чай и отдых в горах
Сколько стоит жизнь в Барнауле Район, который затапливает весной, проезд на местной маршрутке, алтайский травяной чай и отдых в горах
«Победа» запустит рейсы в грузинский Кутаиси
Также лоукостер планирует летать из Москвы в Барнаул
«Победа» запустит рейсы в грузинский Кутаиси Также лоукостер планирует летать из Москвы в Барнаул
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III) Самара, Барнаул, Новосибирск, Киров и Челябинск — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III) Самара, Барнаул, Новосибирск, Киров и Челябинск — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.
Как научить Россию читать с выражением Книготорговец Михаил Фаустов придумал проводить в Новосибирске чемпионат по чтению вслух, чтобы привлечь внимание к своим книжным лавкам. The Village узнал, как подключить к этому ещё девять городов.