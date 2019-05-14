На одном из берегов Оби расположен район Затон, который когда-то был поселком. Судоремонтный завод в Затоне сейчас закрыт, но здесь зимуют баржи и мелкие суда, а летом паркуются катера. Из-за того что район находится в пойме Оби, в половодье река часто поднимается выше критической отметки и Затон затапливает. Практически у каждого местного жителя есть лодка, на которой можно доплыть до речного вокзала. Даже когда вода уходит, из-за грунтовых вод ходить по улицам можно только в высоких резиновых сапогах. От наводнений страдают дома, машины, дороги, но местные из Затона уезжают редко. Проживающим здесь выплачивают субсидии, даже если их дома построены так, что вода наносит им минимальный ущерб. Район расположен очень удобно, до цетра без пробок можно доехать за полчаса. Кроме того, здесь очень красиво, Затон даже называют Алтайской Венецией.

Туристы в городе смотрят в первую очередь главные достопримечательности — завод и Нагорный парк. Они обычно приезжают ради Алтайских гор, до которых можно добраться за несколько часов. Для тех, кто знает о Барнауле только благодаря мему, могу сказать, что у нас есть интернет и медведи по улицам не ходят. Некоторые путают республику Горный Алтай и Алтайский край. Хотя у нас равнины и холмы, а в республике Алтай — высокие горы и совсем дикая природа.

Доходы горожан