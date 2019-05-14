Сколько стоит жизнь в Барнауле Район, который затапливает весной, проезд на местной маршрутке, алтайский травяной чай и отдых в горах
Город Барнаул многим известен по русскоязычной версии мема «Честный психолог». В разных интерпретациях пациентка либо рассказывает о странствиях по миру и поиске себя, любо жалуется на упадок западной цивилизации и расцвет левых движений. Психолог же советует девушке обратить внимание на более насущные проблемы и вернуться с небес на землю, то есть в Барнаул, Алтайский край. Благодаря мему, за городом закрепилась репутация места, далекого от мировых тенденций, где ничего не происходит. Мы узнали у жительницы города Валерии Михайловой, так ли это на самом деле, и сколько в городе стоят жилье, транспорт и развлечения.
Низкий доход
15 000 рублей
Средний доход
25 000 рублей
Высокий доход
50 000 рублей
Городская среда
История Барнаула началась в 1730-х годах. Тогда здесь появился меде- и сереброплавильный завод. Здание сохранилось до наших дней, оно стоит у подножья так называемой «барнаульской горы», района на возвышенности рядом с реками Обь и Барнаулка. Старый город вокруг завода — это местный туристический кластер, и городские власти стараются привлекать сюда туристов, хотя сама территория завода и закрыта для посещений. Тут реставрируют не только здания, но и целые улицы, например Льва Толстого, сделали красивую набережную, открываются кофейни и ресторанчики. Помимо уютного старого центра города, есть еще один — современный. Он находится выше по проспекту Ленина, там сосредоточены университеты и кафе, раньше это место было самым популярным у местной молодежи.
Для тех, кто знает о Барнауле только благодаря мему, могу сказать, что у нас есть интернет и медведи по улицам не ходят.
На одном из берегов Оби расположен район Затон, который когда-то был поселком. Судоремонтный завод в Затоне сейчас закрыт, но здесь зимуют баржи и мелкие суда, а летом паркуются катера. Из-за того что район находится в пойме Оби, в половодье река часто поднимается выше критической отметки и Затон затапливает. Практически у каждого местного жителя есть лодка, на которой можно доплыть до речного вокзала. Даже когда вода уходит, из-за грунтовых вод ходить по улицам можно только в высоких резиновых сапогах. От наводнений страдают дома, машины, дороги, но местные из Затона уезжают редко. Проживающим здесь выплачивают субсидии, даже если их дома построены так, что вода наносит им минимальный ущерб. Район расположен очень удобно, до цетра без пробок можно доехать за полчаса. Кроме того, здесь очень красиво, Затон даже называют Алтайской Венецией.
Туристы в городе смотрят в первую очередь главные достопримечательности — завод и Нагорный парк. Они обычно приезжают ради Алтайских гор, до которых можно добраться за несколько часов. Для тех, кто знает о Барнауле только благодаря мему, могу сказать, что у нас есть интернет и медведи по улицам не ходят. Некоторые путают республику Горный Алтай и Алтайский край. Хотя у нас равнины и холмы, а в республике Алтай — высокие горы и совсем дикая природа.
Доходы горожан
Когда я сама искала работу в офисе, то зарплата в 25 тысяч рублей считалась вполне приличной. Это средний доход в Барнауле, я знаю многих людей, которым и 30 тысяч кажутся очень хорошим окладом. Простой специалист в администрации района получает тысяч 14, а вместе с квартальными у него выходит где-то 17 тысяч рублей. Жить в городе на эти деньги сложно. Например, на съем нормальной квартиры в спальном районе придется потратить не меньше 10 тысяч, и то, если постараться. А оставшихся 7 тысяч ни на что не хватит.
При этом я знаю нескольких местных айтишников, которые получают достойные деньги. В продажах можно зарабатывать и 50 тысяч, наемным руководителям платят 60–80 тысяч. Многие журналисты, как и я сама, уходят в маркетинг: там больше денег и возможностей для развития. Молодые люди все чаще покидают офисы и переходят на удаленную работу. Многие пытаются открыть что-то свое (магазинчик, кафе, агентство), лишь бы не сидеть в офисе за 25 тысяч рублей.
Жилье
Аренда хорошей квартиры — от 15 000 рублей
Кто-то считает идеальным местом спальные районы: там есть удобные торговые центры (про их количество в Барнауле тоже появился мем). Другие предпочитают центр: здесь красиво, удобно перемещаться пешком. Есть люди, которым нравится за городом. Например, если жить на правом берегу Оби, то во время пробок в час пик в сторону центра можно свободно двигаться в противоположную сторону.
Новых домов в Барнауле сейчас строится много. На левом берегу Оби стоит новый жилой комплекс «Аквамарин». Двухкомнатная квартира здесь обойдется в 3,2 миллиона рублей. В доме попроще можно найти однокомнатную или небольшую двухкомнатную квартиру примерно за полтора миллиона.
Съемную квартиру в Барнауле нужно долго искать и выбирать очень тщательно. Попадаются и варианты за 7 тысяч, но за небольшие деньги это будет жилье со старой мебелью и специфическим запахом «бабушатника». Но при должных усилиях за 15 тысяч можно найти жилье даже в элитном «Аквамарине».
Продукты
Корзина продуктов на неделю на одного — 1 500–2 000 рублей
Местным удобнее и проще всего покупать продукты в сетевых супермаркетах. Магазины «Мария-Ра» и «Пятерочка» находятся на каждом шагу, а если отъехать чуть дальше от центра, там будут «Ашан» и «Лента». У нас также есть сеть «Бахетле», где можно встретить необычные продукты. Если захотеть, в Барнауле можно найти манго, авокадо и бельгийский шоколад. Овощи и фрукты лучше брать на рынке — там они вкуснее, дешевле и свежее. В городе хорошие местные молочные продукты и мясо. Если захочется попробовать местные специалитеты, я рекомендую сыры, мед и чаи из горных трав.
В среднем на корзину продуктов на неделю для одного человека придется потратить от 1 500 рублей. Вырезка свинины обойдется в 370 рублей за килограмм, филе говядины — около 500 рублей, рыба — порядка 200–300 рублей. Яйца стоят 58 рублей за десяток, килограмм яблок — 100–120 рублей, хлеб — 23 рубля. За пакет молока придется отдать около 50 рублей, а за полтора литра фермерского разливного — 80 рублей.
Транспорт
Поездка на автобусе — 23 рубля
Такси по центру — 100 рублей
Дороги в городе в очень плохом состоянии. Даже на главном проспекте легко попасть в яму, а если свернуть с него, начинается практически бездорожье. Зимой становится даже лучше: ямы забиваются снегом, просто поезжай по колее — и все. А вот весной ездить очень тяжело, потому самый подходящий вариант личного автомобиля для Барнаула — внедорожник. Хотя как-то передо мной друг за другом проехали лимузин и гужевая повозка с веселящимися молодыми людьми.
Для велосипедистов город абсолютно не подходит: дорожек нет вообще, а на улицах ямы.
Пробки в Барнауле бывают, когда все едут на работу и с работы. Зато поздно вечером и в выходные дни дороги почти пустые. Для велосипедистов город абсолютно не подходит: дорожек нет вообще, а на улицах ямы. Но велосипедов много.
Самый популярный общественный транспорт в Барнауле — это автобусы и маршрутки, есть еще электротранспорт — трамваи и троллейбусы. Цена билета на автобус и трамвай — 23 рубля, проезд на маршрутке обойдется в 25 рублей. С такси в Барнауле дела всегда обстояли неплохо, а когда появились агрегаторы, стало еще лучше. По центру города не в час пик можно прокатиться за 90–100 рублей. В дальние районы можно попасть за 200–250 рублей.
Развлечения
Билет в кино — в среднем 250 рублей
Коктейль в баре — около 180 рублей
Пляж и горы — бесплатно
В городе есть кино, кафе, театры, ночные клубы. В старой части города есть бар «Крыша» с приятной атмосферой и живыми выступлениями диджеев и музыкантов. Коктейль там обойдется в 180 рублей, легкая закуска — в 80 рублей, горячее блюдо стоит около 500 рублей. В кино можно сходить и за 120 рублей на утренний сеанс, и за 500 на премьеру на VIP-места, но в среднем билет стоит 250 рублей.
Одно из самых популярных мест — кофейня «Центральная», там всегда заняты все столы, даже после того, как открылся второй зал. Средний чек — 320 рублей. На эту сумму можно взять чашку кофе и сырники. В ресторане, например в «Ясной поляне», придется потратить не меньше 500 рублей, но полноценный ужин обойдется минимум в тысячу на человека. Торговых центров с типичным набором магазинов масс-маркета в городе очень много, в них же есть и фастфуд — «Макдоналдс», KFC, «Бургер Кинг». Но отличный местный — это «Грильница» и блинная «Сковородовна».
В любое время года местные ездят в горы, там всегда есть на что посмотреть.
В городе работает арт-кластер «Спичка» с выставками, театральными постановками и музыкой, галерея «Нагорная», где проходят творческие встречи и курсы. На многие мероприятия вход свободный, но проходят они довольно редко. В творческом пространстве «Дом актера» устаривают концерты, спектакли, встречи и занятия по актерскому мастерству. Галерея «Республика ИЗО» делает интересные выставки и коллаборации с молодыми художниками.
Зеленых зон, где могли бы погулять горожане, в Барнауле очень мало. В Изумрудном парке вырубили деревья, в Нагорном вместо деревьев сделали обзорную площадку, Юбилейный стоит заброшенным, как и муниципальный парк Центрального района. Почему-то в городе очень любят открытые бассейны. Они у нас везде — в торговых центрах, в спальных районах и даже в промзонах.
У нас очень популярны бани и сауны, батутные центры, реалити-квесты. Летом многие барнаульцы ходят на городские пляжи, некоторые катаются по реке на гидроскутерах и вейкбордах. На набережной всегда много людей, стоят фургоны с едой, играют музыканты. За двадцать минут на трамвае от центра города можно доехать до лыжной базы «Динамо» со знаменитой местной трассой здоровья. Летом там проходят забеги и заезды на велосипедах, а зимой - на лыжах. В любое время года местные ездят в горы, там всегда есть на что посмотреть.