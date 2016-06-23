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Я почти не пользуюсь деньгами
Я почти не пользуюсь деньгами The Village пообщался с жительницей Петербурга, которая решила ограничить взаимодействие с рублями
Я почти не пользуюсь деньгами

Я почти не пользуюсь деньгами
The Village пообщался с жительницей Петербурга, которая решила ограничить взаимодействие с рублями