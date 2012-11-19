События
Выходные в городе: 23−25 ноябряОткрытие рождественской деревни, Софи Эллис Бекстор и Basement Jaxx на фестивале Art of Live, «Эксперименты Джона Кейджа», фотографии африканских зверей и несколько заметных вечеринок.
События
Выходные в городе: 23−25 ноября Открытие рождественской деревни, Софи Эллис Бекстор и Basement Jaxx на фестивале Art of Live, «Эксперименты Джона Кейджа», фотографии африканских зверей и несколько заметных вечеринок.
События недели
События недели: Bloc Party, Kasabian, рождественская ярмаркаДайджест городских событий этой недели: бразильское кино, британский театр и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели