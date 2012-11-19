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Выходные в городе: 23−25 ноября
События
Выходные в городе: 23−25 ноябряОткрытие рождественской деревни, Софи Эллис Бекстор и Basement Jaxx на фестивале Art of Live, «Эксперименты Джона Кейджа», фотографии африканских зверей и несколько заметных вечеринок.
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Выходные в городе: 23−25 ноября
События

Выходные в городе: 23−25 ноября Открытие рождественской деревни, Софи Эллис Бекстор и Basement Jaxx на фестивале Art of Live, «Эксперименты Джона Кейджа», фотографии африканских зверей и несколько заметных вечеринок.

События недели: Bloc Party, Kasabian, рождественская ярмарка
События недели
События недели: Bloc Party, Kasabian, рождественская ярмаркаДайджест городских событий этой недели: бразильское кино, британский театр и ещё несколько событий из календаря The Village.
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События недели: Bloc Party, Kasabian, рождественская ярмарка
События недели

События недели: Bloc Party, Kasabian, рождественская ярмарка Дайджест городских событий этой недели: бразильское кино, британский театр и ещё несколько событий из календаря The Village.