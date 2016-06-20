«Ведомости»: Летом «ВКонтакте» выпустит приложение наподобие TikTok
Пользователи смогут обмениваться короткими видео, участвовать в баттлах и челленджах
В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK
На его площадках пройдут танцевальные батлы, перформансы, выступления команд, а также серия танцевальных мастер-классов
В центре «Марс» пройдет баттл в виртуальной реальности
Самые активные посетители смогут попробовать себя в качестве художников и создать свою VR-картину
На «Маяковской» устроят баттл поэтов XX века
Выступающие перевоплотятся в образы Ахматовой, Пастернака и Бродского
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон Творчество главного рэпера страны от А до Я
Московские театры проведут баттлы актерского мастерства
В соревнованиях примут участие четыре столичных театра
На ВДНХ пройдет рэп-баттл между роботами
Выступление посвятят актуальным проблемам робототехники
«Уронил рабочий день»: Как соцсети отреагировали на баттл Оксимирона и Dizaster Собрали самые яркие высказывания о выступлении рэперов в Лос-Анджелесе
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Проверить баттл Oxxxymiron и Гнойного на экстремизм
С соответствующей просьбой в Генпрокуратуру обратился петербургский депутат Андрей Анохин
Картина Hioshi о баттле Oxxxymiron и Гнойного
Художник вывесил новую работу рядом с баром «1703»
Объявлен сбор денег на досъемку фильма о российском баттл-рэпе
На это его создателям нужно 200 тысяч рублей
Этично ли выкладывать спойлеры?
И что делать, если узнал итог баттла или увидел глаз дракона
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа Что такое биф, флип и низкий флекс
Выручку баттла Oxxxymiron с Гнойным оценили в 4–5 миллионов рублей
Спонсорами выступили банк «Тинькофф», BMW, букмекерская контора «Леон» и сервис знакомств Badoo
Рэп-баттл года, вежливые автоинспекторы и стартовые площадки реновации
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Наказывать государственные СМИ за публикации о рэп-баттлах
С инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко
Рэп-баттл Гнойного и Oxxxymiron
Последний проиграл. Поединок состоялся 6 августа в петербургском баре «1703»
Паблик «Гнойный» — о баттле рэпера с Oxxxymiron
Ранее в социальных сетях сообщили, что в баттле победил рэпер Гнойный