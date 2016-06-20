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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ведомости»: Летом «ВКонтакте» выпустит приложение наподобие TikTok

Пользователи смогут обмениваться короткими видео, участвовать в баттлах и челленджах

«Ведомости»: Летом «ВКонтакте» выпустит приложение наподобие TikTok

В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK

На его площадках пройдут танцевальные батлы, перформансы, выступления команд, а также серия танцевальных мастер-классов

В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK

В центре «Марс» пройдет баттл в виртуальной реальности

Самые активные посетители смогут попробовать себя в качестве художников и создать свою VR-картину

В центре «Марс» пройдет баттл в виртуальной реальности

На «Маяковской» устроят баттл поэтов XX века

Выступающие перевоплотятся в образы Ахматовой, Пастернака и Бродского

На «Маяковской» устроят баттл поэтов XX века

От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон Творчество главного рэпера страны от А до Я
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон

От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон
Творчество главного рэпера страны от А до Я

Московские театры проведут баттлы актерского мастерства

В соревнованиях примут участие четыре столичных театра

Московские театры проведут баттлы актерского мастерства

На ВДНХ пройдет рэп-баттл между роботами

Выступление посвятят актуальным проблемам робототехники

На ВДНХ пройдет рэп-баттл между роботами

«Уронил рабочий день»: Как соцсети отреагировали на баттл Оксимирона и Dizaster
«Уронил рабочий день»: Как соцсети отреагировали на баттл Оксимирона и Dizaster Собрали самые яркие высказывания о выступлении рэперов в Лос-Анджелесе
«Уронил рабочий день»: Как соцсети отреагировали на баттл Оксимирона и Dizaster

«Уронил рабочий день»: Как соцсети отреагировали на баттл Оксимирона и Dizaster
Собрали самые яркие высказывания о выступлении рэперов в Лос-Анджелесе

Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster

Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Проверить баттл Oxxxymiron и Гнойного на экстремизм

С соответствующей просьбой в Генпрокуратуру обратился петербургский депутат Андрей Анохин

Проверить баттл Oxxxymiron и Гнойного на экстремизм

Картина Hioshi о баттле Oxxxymiron и Гнойного

Художник вывесил новую работу рядом с баром «1703»

Картина Hioshi о баттле Oxxxymiron и Гнойного

Объявлен сбор денег на досъемку фильма о российском баттл-рэпе

На это его создателям нужно 200 тысяч рублей

Объявлен сбор денег на досъемку фильма о российском баттл-рэпе

В парках Москвы состоятся баттлы хоров

Участниками могут стать все желающие

В парках Москвы состоятся баттлы хоров

Этично ли выкладывать спойлеры?
Этично ли выкладывать спойлеры? И что делать, если узнал итог баттла или увидел глаз дракона
Этично ли выкладывать спойлеры?

Этично ли выкладывать спойлеры?
И что делать, если узнал итог баттла или увидел глаз дракона

От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа Что такое биф, флип и низкий флекс
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа

От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа
Что такое биф, флип и низкий флекс

Выручку баттла Oxxxymiron с Гнойным оценили в 4–5 миллионов рублей

Спонсорами выступили банк «Тинькофф», BMW, букмекерская контора «Леон» и сервис знакомств Badoo

Выручку баттла Oxxxymiron с Гнойным оценили в 4–5 миллионов рублей

Рэп-баттл года, вежливые автоинспекторы и стартовые площадки реновации

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Рэп-баттл года, вежливые автоинспекторы и стартовые площадки реновации

Наказывать государственные СМИ за публикации о рэп-баттлах

С инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко

Наказывать государственные СМИ за публикации о рэп-баттлах

Oxxxymiron — о баттле с Гнойным

Рэпер заявил, что принимает решение судей

Oxxxymiron — о баттле с Гнойным

Рэп-баттл Гнойного и Oxxxymiron

Последний проиграл. Поединок состоялся 6 августа в петербургском баре «1703»

Рэп-баттл Гнойного и Oxxxymiron

Паблик «Гнойный» — о баттле рэпера с Oxxxymiron

Ранее в социальных сетях сообщили, что в баттле победил рэпер Гнойный

Паблик «Гнойный» — о баттле рэпера с Oxxxymiron

«Бабский рэп — действительно отстой»: Участницы рэп-баттлов о поединках с мужчинами и друг с другом
«Бабский рэп — действительно отстой»: Участницы рэп-баттлов о поединках с мужчинами и друг с другом «Тебя никто не воспринимает всерьез»
«Бабский рэп — действительно отстой»: Участницы рэп-баттлов о поединках с мужчинами и друг с другом

«Бабский рэп — действительно отстой»: Участницы рэп-баттлов о поединках с мужчинами и друг с другом
«Тебя никто не воспринимает всерьез»

«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в Петербурге

«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в ПетербургеОрганизаторы баттлов Versus и #Slovospb — об аудитории, цензуре, Оксимироне, КВН и мёртвой кошке судьи

«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в Петербурге

«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в Петербурге
Организаторы баттлов Versus и #Slovospb — об аудитории, цензуре, Оксимироне, КВН и мёртвой кошке судьи