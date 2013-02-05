Новости
Чаще всего россияне приобретают в американских интернет-магазинах автозапчасти
Это объясняется тем, что некоторых товаров попросту не найти в России
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Чаще всего россияне приобретают в американских интернет-магазинах автозапчасти Это объясняется тем, что некоторых товаров попросту не найти в России
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В сервис доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов Bay.ru вложили $4 млн
Полученные средства планируется направить на технологическое развитие, маркетинг и обеспечение операционной деятельности
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В сервис доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов Bay.ru вложили $4 млн Полученные средства планируется направить на технологическое развитие, маркетинг и обеспечение операционной деятельности
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