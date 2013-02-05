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Новости

Чаще всего россияне приобретают в американских интернет-магазинах автозапчасти

Это объясняется тем, что некоторых товаров попросту не найти в России

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Новости

Чаще всего россияне приобретают в американских интернет-магазинах автозапчасти Это объясняется тем, что некоторых товаров попросту не найти в России

Новости

В сервис доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов Bay.ru вложили $4 млн

Полученные средства планируется направить на технологическое развитие, маркетинг и обеспечение операционной деятельности

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Новости

В сервис доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов Bay.ru вложили $4 млн Полученные средства планируется направить на технологическое развитие, маркетинг и обеспечение операционной деятельности

Новости

Сервис доставки Bay.ru в 2012 году утроил свой оборот

Компания раскрыла темпы роста

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Новости

Сервис доставки Bay.ru в 2012 году утроил свой оборот Компания раскрыла темпы роста