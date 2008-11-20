Гроздья гнева: Антон Обрезчиков о божоле нуво При словах «божоле нуво» одни плюются, другие бегут покупать билет на специальный ужин — так происходит не первый год. Что такое божоле и кто прав, рассказывает винный критик Антон Обрезчиков