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14 сентября 2020

«Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором»: Тихановская обратилась к Путину

10 августа 2020

В Беларуси жестко подавили митинги в день выборов. На них побеждает Лукашенко

После закрытия избирательного участка в посольстве Беларуси полиция оттеснила протестующих от здания
обновлено10 августа 2020

После закрытия избирательного участка в посольстве Беларуси полиция оттеснила протестующих от здания