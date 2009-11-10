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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Самые богатые семьи Кремля и правительства

Самой богатой женой оказалась Татьяна Навка

Самые богатые семьи Кремля и правительства

Трамп предложил изменить правила получения грин-карты

В новом законопроекте предлагается отменить действующую лотерею

Трамп предложил изменить правила получения грин-карты

АИЖК будет помогать всем валютным заемщикам

Такого обещания валютные ипотечники добились от главы Минфина Антона Силуанова

АИЖК будет помогать всем валютным заемщикам

Возле Белого дома идет митинг памяти штурма парламента в 1993 году

По оценкам корреспондента, на митинге находится не больше пятидесяти человек

Возле Белого дома идет митинг памяти штурма парламента в 1993 году

Рекламный экран напротив Белого дома демонтирован

Демонтированный экран не соответствовал городским стандартам

Рекламный экран напротив Белого дома демонтирован

Подать голос: Как работают онлайн-петиции
Подать голос: Как работают онлайн-петиции The Village разобрался, какой толк от онлайн-петиций, как работает сайт обращений к правительству США и сколько подписей собрали требования депортировать Джастина Бибера и легализовать марихуану
Подать голос: Как работают онлайн-петиции

Подать голос: Как работают онлайн-петиции
The Village разобрался, какой толк от онлайн-петиций, как работает сайт обращений к правительству США и сколько подписей собрали требования депортировать Джастина Бибера и легализовать марихуану

Вертолётные площадки в Кремле и Белом доме появятся в начале 2013 года

Вертолётные площадки в Кремле и Доме правительства появятся уже в первом квартале 2013 года.

Вертолётные площадки в Кремле и Белом доме появятся в начале 2013 года

Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице Этой весной мне посчастливилось побывать в столице США - Вашингтоне. Цель поездки была, скажем так, учебной, поэтому на фотографирование и прогулки по городу было не так много времени, но все равно у меня осталась масса впечатлений, которыми хотелось бы поделиться. Я разбил информацию на отдельные факты о Вашингтоне, округ Колумбия, и его обитателях.

Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице