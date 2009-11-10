Трамп предложил изменить правила получения грин-карты
В новом законопроекте предлагается отменить действующую лотерею
АИЖК будет помогать всем валютным заемщикам
Такого обещания валютные ипотечники добились от главы Минфина Антона Силуанова
Возле Белого дома идет митинг памяти штурма парламента в 1993 году
По оценкам корреспондента, на митинге находится не больше пятидесяти человек
Рекламный экран напротив Белого дома демонтирован
Демонтированный экран не соответствовал городским стандартам
Подать голос: Как работают онлайн-петиции The Village разобрался, какой толк от онлайн-петиций, как работает сайт обращений к правительству США и сколько подписей собрали требования депортировать Джастина Бибера и легализовать марихуану
Подать голос: Как работают
онлайн-петиции The Village разобрался, какой толк от онлайн-петиций, как работает сайт обращений к правительству США и сколько подписей собрали требования депортировать Джастина Бибера и легализовать марихуану
Вертолётные площадки в Кремле и Белом доме появятся в начале 2013 года
Вертолётные площадки в Кремле и Доме правительства появятся уже в первом квартале 2013 года.
Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице Этой весной мне посчастливилось побывать в столице США - Вашингтоне. Цель поездки была, скажем так, учебной, поэтому на фотографирование и прогулки по городу было не так много времени, но все равно у меня осталась масса впечатлений, которыми хотелось бы поделиться. Я разбил информацию на отдельные факты о Вашингтоне, округ Колумбия, и его обитателях.