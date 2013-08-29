«Ла-Ла Ленд», «По млечному пути», «Закон ночи» Триумфальный мюзикл с Гослингом и Стоун, свежие Кустурица и Аффлек — Антон Хитров и Настя Курганская посмотрели новинки проката
«Ла-Ла Ленд», «По млечному пути», «Закон ночи» Триумфальный мюзикл с Гослингом и Стоун, свежие Кустурица и Аффлек — Антон Хитров и Настя Курганская посмотрели новинки проката
«Абсолютная власть», «Я, Дэниел Блейк», «Расплата» Дэниел Рэдклифф в лагере неонацистов, Бэн Аффлек в роли бухгалтера с винтовкой, а также победитель Каннского кинофестиваля — The Village посмотрел новинки проката
«Абсолютная власть», «Я, Дэниел Блейк», «Расплата» Дэниел Рэдклифф в лагере неонацистов, Бэн Аффлек в роли бухгалтера с винтовкой, а также победитель Каннского кинофестиваля — The Village посмотрел новинки проката
«Исчезнувшая», «Дружба и никакого секса?», «Париж: Город мёртвых» Свежий Дэвид Финчер, Дэниел Рэдклифф во френдзоне и все ужасы парижских катакомб — Милослав Чемоданов и Настя Курганская посмотрели новинки проката
«Исчезнувшая», «Дружба и никакого секса?», «Париж: Город мёртвых» Свежий Дэвид Финчер, Дэниел Рэдклифф во френдзоне и все ужасы парижских катакомб — Милослав Чемоданов и Настя Курганская посмотрели новинки проката
23 новых фильма осени Вуди Аллен, Дэвид Финчер, Кристофер Нолан, Скарлетт Йоханссон, Кира Найтли, Брэд Питт, Джонни Депп и Саша Грей в кинотеатрах осенью
23 новых фильма осени Вуди Аллен, Дэвид Финчер, Кристофер Нолан, Скарлетт Йоханссон, Кира Найтли, Брэд Питт, Джонни Депп и Саша Грей в кинотеатрах осенью
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.