Бистро на Покровском бульваре, Benedict от Зарькова в «Атриуме» и хот-доги Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Бистро на Покровском бульваре, Benedict от Зарькова в «Атриуме» и хот-доги Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Владелец Studio и Local открывает кафе для завтраков Benedict
Новое заведение будет находиться на Пречистенской набережной