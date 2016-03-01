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«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет город
Репортаж

«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет городАлиса Таёжная — не о фильмах, но о городе, в котором 21 февраля завершился один из главных кинофестивалей мира

Репортаж

«Путешествие в санаторий»: Как Берлинский кинофестиваль меняет город Алиса Таёжная — не о фильмах, но о городе, в котором 21 февраля завершился один из главных кинофестивалей мира