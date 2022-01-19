Российский фильм «Продукты 24» о жизни мигрантов покажут на Берлинском кинофестивале

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Российский художественный фильм «Продукты 24», рассказывающий о жизни мигрантов в России и современном рабстве, вошел в программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля 2022 года.
Картина стала режиссерским дебютом Михаила Бородина и основана на реальном деле «гольяновских рабов». В 2012 году в Комитет «Гражданское содействие»* привезли 12 человек, которых движение «Альтернатива» освободило из подсобки магазина в московском районе Гольяново 12 человек из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.
Многие женщины, работавшие в магазине, больше десяти лет находились в рабстве и подвергались сексуализированному насилию. Тогда прокуратура Москвы не нашла состава преступления. Однако женщины при поддержке активистов «Гражданского содействия» подали жалобу в ЕСПЧ, который рассматривает дело до сих пор.
Михаил Бородин
Режиссер фильма
Мы поднимаем очень важную тему современного мира, про которую не принято говорить вслух, тему рабства. <…> Это еще не законченная история, ведь этот магазин продолжает до сих пор работать. Он находится на том же месте, там те же хозяева, но ни одного уголовного дела так и не было заведено. Я верю, что поддержка Берлина поможет придать это дело огласке. Тем более, что в фильме снималась Бакия Касимова — одна из участниц этих событий.
Берлинский кинофестиваль состоится с 10 по 20 февраля.
*Власти считают организации иностранными агентами.
Обновление
В тексте новости исправлены некоторые факты. В частности, добавлено, что делом «гольяновских рабов» занимался Комитет «Гражданское содействие». Больше десяти лет организация вместе с юристами «Мемориала»* добивается компенсации ЕСПЧ для женщин, находившихся в рабстве. Прочитать истории пострадавших можно в блоге комитета.
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Источник: ТАСС
Фотографии: «Метрафильмс»