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Российский фильм «Продукты 24» о жизни мигрантов покажут на Берлинском кинофестивале
Российский фильм «Продукты 24» о жизни мигрантов покажут на Берлинском кинофестивале
Новости

Российский фильм «Продукты 24» о жизни мигрантов покажут на Берлинском кинофестивале

Российский художественный фильм «Продукты 24», рассказывающий о жизни мигрантов в России и современном рабстве, вошел в программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля 2022 года.

Картина стала режиссерским дебютом Михаила Бородина и основана на реальном деле «гольяновских рабов». В 2012 году в Комитет «Гражданское содействие»*  привезли 12 человек, которых движение «Альтернатива» освободило из подсобки магазина в московском районе Гольяново 12 человек из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.

Многие женщины, работавшие в магазине, больше десяти лет находились в рабстве и подвергались сексуализированному насилию. Тогда прокуратура Москвы не нашла состава преступления. Однако женщины при поддержке активистов «Гражданского содействия» подали жалобу в ЕСПЧ, который рассматривает дело до сих пор.

Михаил Бородин

Режиссер фильма

Мы поднимаем очень важную тему современного мира, про которую не принято говорить вслух, тему рабства. <…> Это еще не законченная история, ведь этот магазин продолжает до сих пор работать. Он находится на том же месте, там те же хозяева, но ни одного уголовного дела так и не было заведено. Я верю, что поддержка Берлина поможет придать это дело огласке. Тем более, что в фильме снималась Бакия Касимова — одна из участниц этих событий.

Берлинский кинофестиваль состоится с 10 по 20 февраля.

*Власти считают организации иностранными агентами.

Обновление

В тексте новости исправлены некоторые факты. В частности, добавлено, что делом «гольяновских рабов» занимался Комитет «Гражданское содействие». Больше десяти лет организация вместе с юристами «Мемориала»* добивается компенсации ЕСПЧ для женщин, находившихся в рабстве. Прочитать истории пострадавших можно в блоге комитета.

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Источник: ТАСС

Фотографии: «Метрафильмс»

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