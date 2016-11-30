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Новости

Как часто и за что россияне платят смартфонами

Бесконтактные платежи популярны у посетителей алкомаркетов

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Как часто и за что россияне платят смартфонами Бесконтактные платежи популярны у посетителей алкомаркетов

Новости

Mastercard попросила банки увеличить лимит по покупкам без ПИН-кода до 5 тысяч

Это позволит покупателям меньше соприкасаться с возможно зараженными поверхностями

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Mastercard попросила банки увеличить лимит по покупкам без ПИН-кода до 5 тысяч Это позволит покупателям меньше соприкасаться с возможно зараженными поверхностями

Новости

Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату

89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными

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Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату 89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными

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Турникеты в метро начнут считывать банковские карты за секунду

На всех станциях

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Турникеты в метро начнут считывать банковские карты за секунду На всех станциях

Новости

До конца года все банкоматы Райффайзенбанка оборудуют технологией NFC

Пользователи смогут снимать и вносить наличные без карты

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До конца года все банкоматы Райффайзенбанка оборудуют технологией NFC Пользователи смогут снимать и вносить наличные без карты

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Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Их выпуск обходится в два раза дороже, но приносит платежным системам дополнительную выручку

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Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Их выпуск обходится в два раза дороже, но приносит платежным системам дополнительную выручку

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На всех станциях метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда

Стоимость проезда при оплате картой или смартфоном составит 42 рубля

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На всех станциях метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда Стоимость проезда при оплате картой или смартфоном составит 42 рубля

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Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона

Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала

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Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала

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Visa увеличит лимит на покупки без ПИН-кода

Лимит повысят с одной тысячи до трех

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Visa увеличит лимит на покупки без ПИН-кода Лимит повысят с одной тысячи до трех

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Пользователи Samsung пожаловались на быстрый расход батареи при оплате смартфоном

Решить проблемы можно, переустановив приложение Samsung Pay

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Пользователи Samsung пожаловались на быстрый расход батареи при оплате смартфоном Решить проблемы можно, переустановив приложение Samsung Pay

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«Сбербанк TapOnPhone» для приема бесконтактных платежей

В компании считают, что сервис пригодится курьерам и водителям такси

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«Сбербанк TapOnPhone» для приема бесконтактных платежей В компании считают, что сервис пригодится курьерам и водителям такси

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До конца года на всех станциях метро введут бесконтактную оплату проезда

Сейчас безналичная оплата действует на 80 станциях подземки

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До конца года на всех станциях метро введут бесконтактную оплату проезда Сейчас безналичная оплата действует на 80 станциях подземки

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В некоторых автобусах начали принимать оплату картами и смартфонами

До конца года систему внедрят в 2 тысячах московских автобусов

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В некоторых автобусах начали принимать оплату картами и смартфонами До конца года систему внедрят в 2 тысячах московских автобусов

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«Мир» запустит аналог Apple Pay для Android

Сервис «Мир Pay» решили делать независимо из-за затянувшихся переговоров с компаниями

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«Мир» запустит аналог Apple Pay для Android Сервис «Мир Pay» решили делать независимо из-за затянувшихся переговоров с компаниями

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На всех станциях метро установят турникеты с бесконтактной оплатой проезда

В некоторых вестибюлях количество таких турникетов может вырасти до трех

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На всех станциях метро установят турникеты с бесконтактной оплатой проезда В некоторых вестибюлях количество таких турникетов может вырасти до трех

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В трамваях запустили систему безналичного расчета

Оплатить проезд можно с помощью смартфона или банковской карты

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В трамваях запустили систему безналичного расчета Оплатить проезд можно с помощью смартфона или банковской карты

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Новое приложение Facebook, игра против дружбы и бесконтактные платежи в часах

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новое приложение Facebook, игра против дружбы и бесконтактные платежи в часах Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир» для бюджетников

Всего Сбербанк выпустил 11 миллионов карт

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Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир» для бюджетников Всего Сбербанк выпустил 11 миллионов карт

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К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков

В частности, теперь с сервисом работают Тинькофф-банк и «Открытие»

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К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков В частности, теперь с сервисом работают Тинькофф-банк и «Открытие»

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Samsung Pay запустит поддержку Visa в России с 1 декабря

Первыми к системе подключились Альфа-банк, МТС-банк и Райффайзенбанк

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Samsung Pay запустит поддержку Visa в России с 1 декабря Первыми к системе подключились Альфа-банк, МТС-банк и Райффайзенбанк

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