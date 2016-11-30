Как часто и за что россияне платят смартфонами
Бесконтактные платежи популярны у посетителей алкомаркетов
Как часто и за что россияне платят смартфонами Бесконтактные платежи популярны у посетителей алкомаркетов
Mastercard попросила банки увеличить лимит по покупкам без ПИН-кода до 5 тысяч
Это позволит покупателям меньше соприкасаться с возможно зараженными поверхностями
Mastercard попросила банки увеличить лимит по покупкам без ПИН-кода до 5 тысяч Это позволит покупателям меньше соприкасаться с возможно зараженными поверхностями
Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату
89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными
Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату 89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными
Турникеты в метро начнут считывать банковские карты за секунду На всех станциях
До конца года все банкоматы Райффайзенбанка оборудуют технологией NFC
Пользователи смогут снимать и вносить наличные без карты
До конца года все банкоматы Райффайзенбанка оборудуют технологией NFC Пользователи смогут снимать и вносить наличные без карты
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Их выпуск обходится в два раза дороже, но приносит платежным системам дополнительную выручку
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Их выпуск обходится в два раза дороже, но приносит платежным системам дополнительную выручку
На всех станциях метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
Стоимость проезда при оплате картой или смартфоном составит 42 рубля
На всех станциях метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда Стоимость проезда при оплате картой или смартфоном составит 42 рубля
Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона
Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала
Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала
Visa увеличит лимит на покупки без ПИН-кода Лимит повысят с одной тысячи до трех
Пользователи Samsung пожаловались на быстрый расход батареи при оплате смартфоном
Решить проблемы можно, переустановив приложение Samsung Pay
Пользователи Samsung пожаловались на быстрый расход батареи при оплате смартфоном Решить проблемы можно, переустановив приложение Samsung Pay
«Сбербанк TapOnPhone» для приема бесконтактных платежей
В компании считают, что сервис пригодится курьерам и водителям такси
«Сбербанк TapOnPhone» для приема бесконтактных платежей В компании считают, что сервис пригодится курьерам и водителям такси
До конца года на всех станциях метро введут бесконтактную оплату проезда
Сейчас безналичная оплата действует на 80 станциях подземки
До конца года на всех станциях метро введут бесконтактную оплату проезда Сейчас безналичная оплата действует на 80 станциях подземки
В некоторых автобусах начали принимать оплату картами и смартфонами
До конца года систему внедрят в 2 тысячах московских автобусов
В некоторых автобусах начали принимать оплату картами и смартфонами До конца года систему внедрят в 2 тысячах московских автобусов
«Мир» запустит аналог Apple Pay для Android
Сервис «Мир Pay» решили делать независимо из-за затянувшихся переговоров с компаниями
«Мир» запустит аналог Apple Pay для Android Сервис «Мир Pay» решили делать независимо из-за затянувшихся переговоров с компаниями
На всех станциях метро установят турникеты с бесконтактной оплатой проезда
В некоторых вестибюлях количество таких турникетов может вырасти до трех
На всех станциях метро установят турникеты с бесконтактной оплатой проезда В некоторых вестибюлях количество таких турникетов может вырасти до трех
В трамваях запустили систему безналичного расчета
Оплатить проезд можно с помощью смартфона или банковской карты
В трамваях запустили систему безналичного расчета Оплатить проезд можно с помощью смартфона или банковской карты
Новое приложение Facebook, игра против дружбы и бесконтактные платежи в часах
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новое приложение Facebook, игра против дружбы и бесконтактные платежи в часах Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир» для бюджетников
Всего Сбербанк выпустил 11 миллионов карт
Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир» для бюджетников Всего Сбербанк выпустил 11 миллионов карт
К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков
В частности, теперь с сервисом работают Тинькофф-банк и «Открытие»