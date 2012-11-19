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Новости

В Москве отмечают нехватку парковок у больниц и поликлиник

Эксперты рассказали, что дополнительные парковочные места не решат проблему

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Новости

В Москве отмечают нехватку парковок у больниц и поликлиник Эксперты рассказали, что дополнительные парковочные места не решат проблему

Транспорт

В Москве с 22 марта организуют 132 новых парковочных места

Они появятся на Артековской улице за счет ввода одностороннего движения

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Транспорт

В Москве с 22 марта организуют 132 новых парковочных места Они появятся на Артековской улице за счет ввода одностороннего движения

Транспорт

В Москве с 23 по 26 февраля парковку сделают бесплатной

С 1 января 2016 года по воскресеньям и праздникам в Москве можно парковаться бесплатно

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Транспорт

В Москве с 23 по 26 февраля парковку сделают бесплатной С 1 января 2016 года по воскресеньям и праздникам в Москве можно парковаться бесплатно

Транспорт

Парковка в Москве останется платной 31 декабря

С 1 по 8 января стоянка будет бесплатной

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Транспорт

Парковка в Москве останется платной 31 декабря С 1 по 8 января стоянка будет бесплатной

Город

Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 мая

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку

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Город

Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 мая Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку

Где проще найти бесплатную парковку?
Простые числа
Где проще найти бесплатную парковку?The Village узнал, в каких районах Москвы проще парковаться бесплатно
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Где проще найти бесплатную парковку?
Простые числа

Где проще найти бесплатную парковку? The Village узнал, в каких районах Москвы проще парковаться бесплатно

Транспорт

Парковка будет бесплатной по воскресеньям и праздникам постоянно

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин

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Транспорт

Парковка будет бесплатной по воскресеньям и праздникам постоянно Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин

Транспорт

В День народного единства парковку сделают бесплатной

Заводить парковочную сессию в среду, 4 ноября, водителям не нужно

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Транспорт

В День народного единства парковку сделают бесплатной Заводить парковочную сессию в среду, 4 ноября, водителям не нужно

Город

Парковка в Москве останется бесплатной по воскресеньям и праздникам

Эксперимент с бесплатной парковкой хотели закрыть к 2015 году, однако власти решили пойти навстречу водителям

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Город

Парковка в Москве останется бесплатной по воскресеньям и праздникам Эксперимент с бесплатной парковкой хотели закрыть к 2015 году, однако власти решили пойти навстречу водителям

Город

Жители ЦАО могут оформить разрешение на парковку через интернет

С 12 июня жители ЦАО могут оформить резидентские разрешения на парковку через интернет

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Город

Жители ЦАО могут оформить разрешение на парковку через интернет С 12 июня жители ЦАО могут оформить резидентские разрешения на парковку через интернет

Эксперимент The Village: Трудно ли в Москве парковаться по правилам
Транспорт
Эксперимент The Village: Трудно ли в Москве парковаться по правиламСпецкор The Village Олеся Шмагун весь день пробовала парковаться только по правилам, для того чтобы понять, можно ли в Москве если не ездить, то хоть останавливаться правильно.
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Эксперимент The Village: Трудно ли в Москве парковаться по правилам
Транспорт

Эксперимент The Village: Трудно ли в Москве парковаться по правилам Спецкор The Village Олеся Шмагун весь день пробовала парковаться только по правилам, для того чтобы понять, можно ли в Москве если не ездить, то хоть останавливаться правильно.

Город

За самовольный запрет парковки будут штрафовать

В скором времени охранников, которые запрещают водителям оставлять машину на открытых площадках перед банками, офисами и гостиницами, начнут штрафовать.

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Город

За самовольный запрет парковки будут штрафовать В скором времени охранников, которые запрещают водителям оставлять машину на открытых площадках перед банками, офисами и гостиницами, начнут штрафовать.