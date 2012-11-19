В Москве отмечают нехватку парковок у больниц и поликлиник
Эксперты рассказали, что дополнительные парковочные места не решат проблему
В Москве отмечают нехватку парковок у больниц и поликлиник Эксперты рассказали, что дополнительные парковочные места не решат проблему
В Москве с 22 марта организуют 132 новых парковочных места
Они появятся на Артековской улице за счет ввода одностороннего движения
В Москве с 22 марта организуют 132 новых парковочных места Они появятся на Артековской улице за счет ввода одностороннего движения
В Москве с 23 по 26 февраля парковку сделают бесплатной
С 1 января 2016 года по воскресеньям и праздникам в Москве можно парковаться бесплатно
В Москве с 23 по 26 февраля парковку сделают бесплатной С 1 января 2016 года по воскресеньям и праздникам в Москве можно парковаться бесплатно
Парковка в Москве останется платной 31 декабря С 1 по 8 января стоянка будет бесплатной
Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 мая
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку
Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 мая Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку
Где проще найти бесплатную парковку? The Village узнал, в каких районах Москвы проще парковаться бесплатно
Парковка будет бесплатной по воскресеньям и праздникам постоянно
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин
Парковка будет бесплатной по воскресеньям и праздникам постоянно Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин
В День народного единства парковку сделают бесплатной
Заводить парковочную сессию в среду, 4 ноября, водителям не нужно
В День народного единства парковку сделают бесплатной Заводить парковочную сессию в среду, 4 ноября, водителям не нужно
Парковка в Москве останется бесплатной по воскресеньям и праздникам
Эксперимент с бесплатной парковкой хотели закрыть к 2015 году, однако власти решили пойти навстречу водителям
Парковка в Москве останется бесплатной по воскресеньям и праздникам Эксперимент с бесплатной парковкой хотели закрыть к 2015 году, однако власти решили пойти навстречу водителям
Жители ЦАО могут оформить разрешение на парковку через интернет
С 12 июня жители ЦАО могут оформить резидентские разрешения на парковку через интернет
Жители ЦАО могут оформить разрешение на парковку через интернет С 12 июня жители ЦАО могут оформить резидентские разрешения на парковку через интернет
Эксперимент The Village: Трудно ли в Москве парковаться по правилам Спецкор The Village Олеся Шмагун весь день пробовала парковаться только по правилам, для того чтобы понять, можно ли в Москве если не ездить, то хоть останавливаться правильно.
За самовольный запрет парковки будут штрафовать
В скором времени охранников, которые запрещают водителям оставлять машину на открытых площадках перед банками, офисами и гостиницами, начнут штрафовать.