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В инклюзивном центре «Тверская15» пройдет выставка о беженцах — рассказ от первого лица
11 июня 2021

В инклюзивном центре «Тверская15» пройдет выставка о беженцах — рассказ от первого лица

«Гараж» устроит бесплатную презентацию комикса о беженцах. Его представит Манижа
27 февраля 2021

«Гараж» устроит бесплатную презентацию комикса о беженцах. Его представит Манижа

26 сентября 2020

В Москве стартовала благотворительная акция «Чашка кофе для беженца»