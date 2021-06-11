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2021-06-11T11:11:59.000+03:00
11 июня 2021
В инклюзивном центре «Тверская15» пройдет выставка о беженцах — рассказ от первого лица
2021-02-27T16:46:14.000+03:00
27 февраля 2021
«Гараж» устроит бесплатную презентацию комикса о беженцах. Его представит Манижа
2020-09-26T12:57:05.000+03:00
26 сентября 2020
В Москве стартовала благотворительная акция «Чашка кофе для беженца»
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