На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России
Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию
На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию
В Москве открылся фестиваль «Точка перемещения», посвященный миграции
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню беженцев
В Москве открылся фестиваль «Точка перемещения», посвященный миграции Мероприятие приурочено ко Всемирному дню беженцев
В Еврейском музее и Центре толерантности открылась детская выставка о мигрантах
Посетить интерактивную экспозицию можно до конца месяца
В Еврейском музее и Центре толерантности открылась детская выставка о мигрантах Посетить интерактивную экспозицию можно до конца месяца
Новые приложения Google, костюм майнера и криптокошельки для бездомных
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые приложения Google, костюм майнера и криптокошельки для бездомных Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации жившим в Шереметьеве беженцам
Со страны потребовали 95 тысяч евро
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации жившим в Шереметьеве беженцам Со страны потребовали 95 тысяч евро
Россия оказалась самой недружелюбной страной по отношению к беженцам
Они стала абсолютным лидером по настороженности к приезжим из проблемных регионов
Россия оказалась самой недружелюбной страной по отношению к беженцам Они стала абсолютным лидером по настороженности к приезжим из проблемных регионов
Заселить Сибирь и Дальний Восток украинскими беженцами
В правительстве уже поддержали эту идею
Заселить Сибирь и Дальний Восток украинскими беженцами В правительстве уже поддержали эту идею
Беженку, живущую в Шереметьеве, оштрафовали на 5 тысяч рублей
Беженка признана виновной в покушении на пересечение границы России без действительных документов
Беженку, живущую в Шереметьеве, оштрафовали на 5 тысяч рублей Беженка признана виновной в покушении на пересечение границы России без действительных документов
В России закроют все пункты размещения беженцев с Украины
Власти постановили закрыть пункты до 31 декабря
В России закроют все пункты размещения беженцев с Украины
Власти постановили закрыть пункты до 31 декабря
Сколько россиян считают, что Европа должна принять беженцев
Оставить выходцев с Ближнего Востока в Европе и России на постоянной основе согласны только 9 % опрошенных
Сколько россиян считают, что Европа должна принять беженцев Оставить выходцев с Ближнего Востока в Европе и России на постоянной основе согласны только 9 % опрошенных
«Перед нами закрыты все ворота»: Сирийские беженцы — о войне, взятках и Владимире Путине С момента начала сирийского конфликта страну покинуло 4 миллиона жителей. The Village поговорил с переселенцами об их жизни за пределами родины
Россия увеличила квоту на временно проживающих в стране иностранцев
Такое решение принято в связи с возросшим числом покидающих свою страну украинцев
Россия увеличила квоту на временно проживающих в стране иностранцев Такое решение принято в связи с возросшим числом покидающих свою страну украинцев
Центр адаптации детей беженцев в Москве оказался под угрозой закрытия
Департамент городского имущества Москвы расторгает с учреждением договор аренды в одностороннем порядке
Центр адаптации детей беженцев в Москве оказался под угрозой закрытия Департамент городского имущества Москвы расторгает с учреждением договор аренды в одностороннем порядке
Дети, которых нет: Как проходят занятия в ногинской школе для сирийских беженцевThe Village познакомился с детьми иностранных рабочих, которых не принимает система российского образования
Дети, которых нет: Как проходят занятия в ногинской школе для сирийских беженцев The Village познакомился с детьми иностранных рабочих, которых не принимает система российского образования
Благотворительная организация «Гражданское содействие» попала в список иностранных агентов
Организация признана НКО-иноагентом после проведения проверки органами прокуратуры Москвы
Благотворительная организация «Гражданское содействие» попала в список иностранных агентов Организация признана НКО-иноагентом после проведения проверки органами прокуратуры Москвы
Сколько украинцев попросили убежища в России с начала военного конфликта
Данные составлены сотрудниками ФМС
Сколько украинцев попросили убежища в России с начала военного конфликта Данные составлены сотрудниками ФМС
Сколько денег Россия потратила на украинских беженцев
В ФМС отчитались о затратах на поддержку граждан, прибывших в Россию с территории Украины
Сколько денег Россия потратила на украинских беженцев В ФМС отчитались о затратах на поддержку граждан, прибывших в Россию с территории Украины
Сколько украинцев попросили убежища в России
Данные предоставила Федеральная миграционная служба России
Сколько украинцев попросили убежища в России Данные предоставила Федеральная миграционная служба России
Количество украинских беженцев в России
Данные привёл начальник управления ФМС по Ростовской области Виктор Солодовников