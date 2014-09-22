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На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России

Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию

На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России
Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию

В Москве открылся фестиваль «Точка перемещения», посвященный миграции

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню беженцев

В Москве открылся фестиваль «Точка перемещения», посвященный миграции
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню беженцев

В Еврейском музее и Центре толерантности открылась детская выставка о мигрантах

Посетить интерактивную экспозицию можно до конца месяца

В Еврейском музее и Центре толерантности открылась детская выставка о мигрантах
Посетить интерактивную экспозицию можно до конца месяца

Новые приложения Google, костюм майнера и криптокошельки для бездомных

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые приложения Google, костюм майнера и криптокошельки для бездомных
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации жившим в Шереметьеве беженцам

Со страны потребовали 95 тысяч евро

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации жившим в Шереметьеве беженцам
Со страны потребовали 95 тысяч евро

Россия оказалась самой недружелюбной страной по отношению к беженцам

Они стала абсолютным лидером по настороженности к приезжим из проблемных регионов

Россия оказалась самой недружелюбной страной по отношению к беженцам
Они стала абсолютным лидером по настороженности к приезжим из проблемных регионов

Заселить Сибирь и Дальний Восток украинскими беженцами

В правительстве уже поддержали эту идею

Заселить Сибирь и Дальний Восток украинскими беженцами
В правительстве уже поддержали эту идею

Беженку, живущую в Шереметьеве, оштрафовали на 5 тысяч рублей

Беженка признана виновной в покушении на пересечение границы России без действительных документов

Беженку, живущую в Шереметьеве, оштрафовали на 5 тысяч рублей
Беженка признана виновной в покушении на пересечение границы России без действительных документов

В России закроют все пункты размещения беженцев с Украины

Власти постановили закрыть пункты до 31 декабря

В России закроют все пункты размещения беженцев с Украины
Власти постановили закрыть пункты до 31 декабря

Сколько россиян считают, что Европа должна принять беженцев

Оставить выходцев с Ближнего Востока в Европе и России на постоянной основе согласны только 9 % опрошенных

Сколько россиян считают, что Европа должна принять беженцев
Оставить выходцев с Ближнего Востока в Европе и России на постоянной основе согласны только 9 % опрошенных

«Перед нами закрыты все ворота»: Сирийские беженцы — о войне, взятках и Владимире Путине
«Перед нами закрыты все ворота»: Сирийские беженцы — о войне, взятках и Владимире Путине С момента начала сирийского конфликта страну покинуло 4 миллиона жителей. The Village поговорил с переселенцами об их жизни за пределами родины
«Перед нами закрыты все ворота»: Сирийские беженцы — о войне, взятках и Владимире Путине

«Перед нами закрыты все ворота»: Сирийские беженцы — о войне, взятках и Владимире Путине
С момента начала сирийского конфликта страну покинуло 4 миллиона жителей. The Village поговорил с переселенцами об их жизни за пределами родины

Россия увеличила квоту на временно проживающих в стране иностранцев

Такое решение принято в связи с возросшим числом покидающих свою страну украинцев

Россия увеличила квоту на временно проживающих в стране иностранцев
Такое решение принято в связи с возросшим числом покидающих свою страну украинцев

Центр адаптации детей беженцев в Москве оказался под угрозой закрытия

Департамент городского имущества Москвы расторгает с учреждением договор аренды в одностороннем порядке

Центр адаптации детей беженцев в Москве оказался под угрозой закрытия
Департамент городского имущества Москвы расторгает с учреждением договор аренды в одностороннем порядке

Дети, которых нет: Как проходят занятия в ногинской школе для сирийских беженцев

Дети, которых нет: Как проходят занятия в ногинской школе для сирийских беженцевThe Village познакомился с детьми иностранных рабочих, которых не принимает система российского образования

Дети, которых нет: Как проходят занятия в ногинской школе для сирийских беженцев

Дети, которых нет: Как проходят занятия в ногинской школе для сирийских беженцев
The Village познакомился с детьми иностранных рабочих, которых не принимает система российского образования

Благотворительная организация «Гражданское содействие» попала в список иностранных агентов

Организация признана НКО-иноагентом после проведения проверки органами прокуратуры Москвы

Благотворительная организация «Гражданское содействие» попала в список иностранных агентов
Организация признана НКО-иноагентом после проведения проверки органами прокуратуры Москвы

Сколько украинцев попросили убежища в России с начала военного конфликта

Данные составлены сотрудниками ФМС

Сколько украинцев попросили убежища в России с начала военного конфликта
Данные составлены сотрудниками ФМС

Сколько денег Россия потратила на украинских беженцев

В ФМС отчитались о затратах на поддержку граждан, прибывших в Россию с территории Украины

Сколько денег Россия потратила на украинских беженцев
В ФМС отчитались о затратах на поддержку граждан, прибывших в Россию с территории Украины

Сколько украинцев попросили убежища в России

Данные предоставила Федеральная миграционная служба России

Сколько украинцев попросили убежища в России
Данные предоставила Федеральная миграционная служба России

Количество украинских беженцев в России

Данные привёл начальник управления ФМС по Ростовской области Виктор Солодовников

Количество украинских беженцев в России
Данные привёл начальник управления ФМС по Ростовской области Виктор Солодовников

Сколько Россия потратит на обустройство украинских беженцев

Деньги выделят 79 субъектам Российской Федерации

Сколько Россия потратит на обустройство украинских беженцев
Деньги выделят 79 субъектам Российской Федерации

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