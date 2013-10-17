«Москва глазами инженера» проведет архитектурный фестиваль большого стиля
Лекции и экскурсии будут проходить на протяжении всего февраля
«Москва глазами инженера» проведет архитектурный фестиваль большого стиля Лекции и экскурсии будут проходить на протяжении всего февраля
Автобусы на один день перестанут останавливаться у «Библиотеки имени Ленина»
Изменения в движении связаны с проведением форума
Автобусы на один день перестанут останавливаться у «Библиотеки имени Ленина» Изменения в движении связаны с проведением форума
Учёные написали открытое письмо с критикой реформы РГБ
Авторы письма опасаются, что в ходе модернизации библиотека станет непригодна для научной работы
Учёные написали открытое письмо с критикой реформы РГБ Авторы письма опасаются, что в ходе модернизации библиотека станет непригодна для научной работы
Станцию «Библиотека имени Ленина» оцепили
Один из входов на станцию «Библиотека имени Ленина» закрыли для пассажиров, а саму платформу оцепили.