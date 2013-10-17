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«Москва глазами инженера» проведет архитектурный фестиваль большого стиля

Лекции и экскурсии будут проходить на протяжении всего февраля

«Москва глазами инженера» проведет архитектурный фестиваль большого стиля
Лекции и экскурсии будут проходить на протяжении всего февраля

Автобусы на один день перестанут останавливаться у «Библиотеки имени Ленина»

Изменения в движении связаны с проведением форума

Автобусы на один день перестанут останавливаться у «Библиотеки имени Ленина»
Изменения в движении связаны с проведением форума

Учёные написали открытое письмо с критикой реформы РГБ

Авторы письма опасаются, что в ходе модернизации библиотека станет непригодна для научной работы

Учёные написали открытое письмо с критикой реформы РГБ
Авторы письма опасаются, что в ходе модернизации библиотека станет непригодна для научной работы

Станцию «Библиотека имени Ленина» оцепили

Один из входов на станцию «Библиотека имени Ленина» закрыли для пассажиров, а саму платформу оцепили.

Станцию «Библиотека имени Ленина» оцепили
Один из входов на станцию «Библиотека имени Ленина» закрыли для пассажиров, а саму платформу оцепили.

В Москве появится напольная навигация для туристов

Напольные наклейки из специального материала появятся в центре города 18 октября.

В Москве появится напольная навигация для туристов
Напольные наклейки из специального материала появятся в центре города 18 октября.