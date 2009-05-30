Кольцевой веломаршрут по архипелагу Турку в Финляндии Этим летом мне удалось прокатиться по Малому кольцевому веломаршруту архипелага Турку, о чем я и хочу рассказать в этой статье.
Кольцевой веломаршрут по архипелагу Турку в Финляндии Этим летом мне удалось прокатиться по Малому кольцевому веломаршруту архипелага Турку, о чем я и хочу рассказать в этой статье.
Пустое место Найти их так же сложно, как и велодорожки, а нужны они не меньше. И если по поводу дорожек какие-то новости всё-таки появляются (из последних — первая ласточка в Перми), то с велопарковками — а речь пойдёт именно о них — всё по-прежнему беспросветно. Единичные очаги велосипедной цивилизации у некоторых магазинов, институтов и бизнес-центров — не в счёт. К тому же, большинством из них...
Пустое место Найти их так же сложно, как и велодорожки, а нужны они не меньше. И если по поводу дорожек какие-то новости всё-таки появляются (из последних — первая ласточка в Перми), то с велопарковками — а речь пойдёт именно о них — всё по-прежнему беспросветно. Единичные очаги велосипедной цивилизации у некоторых магазинов, институтов и бизнес-центров — не в счёт. К тому же, большинством из них...
My Bicycle & Me Решил рассказать о том, как купил велосипед, как езжу по улицам, как планирую маршруты и ещё что-нибудь полезное.