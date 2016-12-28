«Рабочая Станция» откроет экологичный коворкинг с раздельным сбором мусора
И системой распознавания лиц
«Рабочая Станция» откроет экологичный коворкинг с раздельным сбором мусора И системой распознавания лиц
Звонки в Telegram, замена людей роботами и аналог HBO в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Звонки в Telegram, замена людей роботами и аналог HBO в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проблемы гуглеров, Amazon Echo как свидетель убийства и танцы тракторов
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