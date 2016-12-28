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«Рабочая Станция» откроет экологичный коворкинг с раздельным сбором мусора

И системой распознавания лиц

«Рабочая Станция» откроет экологичный коворкинг с раздельным сбором мусора
И системой распознавания лиц

Звонки в Telegram, замена людей роботами и аналог HBO в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Звонки в Telegram, замена людей роботами и аналог HBO в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Проблемы гуглеров, Amazon Echo как свидетель убийства и танцы тракторов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Проблемы гуглеров, Amazon Echo как свидетель убийства и танцы тракторов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке