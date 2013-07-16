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Новости

«Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Дубай (обновлено)

В скором времени лоукостер намерен анонсировать новые направления полетов

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Новости

«Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Дубай (обновлено) В скором времени лоукостер намерен анонсировать новые направления полетов

Ситуация

Сколько россиян считают, что Европа должна принять беженцев

Оставить выходцев с Ближнего Востока в Европе и России на постоянной основе согласны только 9 % опрошенных

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Ситуация

Сколько россиян считают, что Европа должна принять беженцев Оставить выходцев с Ближнего Востока в Европе и России на постоянной основе согласны только 9 % опрошенных

Новости

35% интернет-проектов на Ближнем Востоке основаны женщинами

Это в 3,5 раза больше, чем в среднем по всему миру

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Новости

35% интернет-проектов на Ближнем Востоке основаны женщинами Это в 3,5 раза больше, чем в среднем по всему миру