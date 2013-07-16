Новости
«Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Дубай (обновлено)
В скором времени лоукостер намерен анонсировать новые направления полетов
Новости
«Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Дубай (обновлено) В скором времени лоукостер намерен анонсировать новые направления полетов
Ситуация
Сколько россиян считают, что Европа должна принять беженцев
Оставить выходцев с Ближнего Востока в Европе и России на постоянной основе согласны только 9 % опрошенных
Ситуация
Сколько россиян считают, что Европа должна принять беженцев Оставить выходцев с Ближнего Востока в Европе и России на постоянной основе согласны только 9 % опрошенных
Новости
35% интернет-проектов на Ближнем Востоке основаны женщинами
Это в 3,5 раза больше, чем в среднем по всему миру
Новости