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Новости30 июля 2019

«Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Дубай (обновлено) В скором времени лоукостер намерен анонсировать новые направления полетов

РедакторРоман Чернянский

Обновлено

Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Дубай с 25 октября. Полеты будут выполнять по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

В ближайшее время авиакомпания намерена анонсировать новые направления полетов — не только международные, но и внутренние.

11 июля, 12:43

В октябре лоукостер «Победа» начнет выполнять рейсы из Москвы в Эйлат и Дубай.

В израильский Эйлат «Победа» будет летать три раза в неделю, а в Дубай — четыре. Продажи билетов начнутся в ближайшее время, рассказала «Ведомостям» представитель авиакомпании.

«Победа» станет первым российским перевозчиком с прямыми перелетами из Москвы в Эйлат. В Дубай из столицы сейчас регулярно летает «Аэрофлот», а также Emirates и их дочерний лоукостер flydubai. Билеты в одну сторону обойдутся в 10–13 тысяч рублей.

По словам сотрудника коммерческой службы «Победы», авиакомпания планирует продавать билеты в Дубай в среднем на 20 % дешевле, чем у конкурентов.

Источники: «Ведомости», агентство «Москва»

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