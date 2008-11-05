Маршрут на выходные: Парк «Никола-Ленивец» The Village запускает новую серию о том, как провести выходные вне города. Во втором выпуске — «Никола-Ленивец», самый большой арт-парк Европы в паре сотен километров от Москвы.
Маршрут на выходные: Парк «Никола-Ленивец» The Village запускает новую серию о том, как провести выходные вне города. Во втором выпуске — «Никола-Ленивец», самый большой арт-парк Европы в паре сотен километров от Москвы.
Планы на выходные: 5−7 июля Фестиваль «Субботник» в парке Горького, фестиваль Motherland Summer и распродажа Kixbox на «Флаконе», большой дворовый ужин Stay Hungry, «Бобур» в «Никола-Ленивце» и другие приметные события выходных.
Планы на выходные: 5−7 июля Фестиваль «Субботник» в парке Горького, фестиваль Motherland Summer и распродажа Kixbox на «Флаконе», большой дворовый ужин Stay Hungry, «Бобур» в «Никола-Ленивце» и другие приметные события выходных.
События недели: Die Antwoord, Arctic Monkeys и «Бобур» Дайджест городских событий этой недели: «Бобур» Николая Полисского, digital-арт в Troika Multispace и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Die Antwoord, Arctic Monkeys и «Бобур» Дайджест городских событий этой недели: «Бобур» Николая Полисского, digital-арт в Troika Multispace и ещё несколько событий из календаря The Village.
Квартал Марэ Я хочу вам рассказать о своём любимом квартале в Париже. Единственное место, где я начинаю жалеть о том, что я не парижанка. Квартал Марэ.