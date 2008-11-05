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Нижний Новгород
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Париж от читателей The Village
Квартал Марэ
Я хочу вам рассказать о своём любимом квартале в Париже. Единственное место, где я начинаю жалеть о том, что я не парижанка. Квартал Марэ.
Париж от читателей The Village
Квартал Марэ
Я хочу вам рассказать о своём любимом квартале в Париже. Единственное место, где я начинаю жалеть о том, что я не парижанка. Квартал Марэ.
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