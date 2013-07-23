Иностранный опыт: Как устроены рынки в Барселоне Cоздатель LavkaLavka Борис Акимов по просьбе The Village поговорил с руководителем программы развития рынков Барселоны Пере Хавьер Сирвент Миром о его опыте и о том, зачем на рынке нужен супермаркет.