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Кухня
Иностранный опыт: Как устроены рынки в Барселоне
Cоздатель LavkaLavka Борис Акимов по просьбе The Village поговорил с руководителем программы развития рынков Барселоны Пере Хавьер Сирвент Миром о его опыте и о том, зачем на рынке нужен супермаркет.
Кухня
Иностранный опыт: Как устроены рынки в Барселоне
Cоздатель LavkaLavka Борис Акимов по просьбе The Village поговорил с руководителем программы развития рынков Барселоны Пере Хавьер Сирвент Миром о его опыте и о том, зачем на рынке нужен супермаркет.
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