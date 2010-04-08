Каким будет прозрачный дворец единоборств в «Лужниках» Здание откроют осенью 2021 года
Весенне-летняя коллекция adidas из переработанных материалов
Обувь, легинсы, шорты и комбинезон в пастельных тонах
Весенне-летняя коллекция adidas из переработанных материалов Обувь, легинсы, шорты и комбинезон в пастельных тонах
Боксерши потребовали на ринге, чтобы их допустили до боев с мужчинами
Одна из девушек уже выступала под видом мужчины
Боксерши потребовали на ринге, чтобы их допустили до боев с мужчинами Одна из девушек уже выступала под видом мужчины
На территории «Депо» откроется The Сorner Boxing Gym
По случаю открытия 5 апреля состоится вечеринка
На территории «Депо» откроется The Сorner Boxing Gym По случаю открытия 5 апреля состоится вечеринка
Каким будет Дворец единоборств в «Лужниках» с беговыми дорожками на крыше
Здание будет почти полностью прозрачным
Каким будет Дворец единоборств в «Лужниках» с беговыми дорожками на крыше Здание будет почти полностью прозрачным
Обновленный боксерский клуб Rocky Road Gym вновь заработает на Кутузовском проспекте
На открытии клуба представят серию работ, созданных тату-художником Германом Девять
Обновленный боксерский клуб Rocky Road Gym вновь заработает на Кутузовском проспекте На открытии клуба представят серию работ, созданных тату-художником Германом Девять
«Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах» История 22-летней Татьяны Дваждовой, принципиально не согласной на гендерное разделение в спорте
«Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах»
История 22-летней Татьяны Дваждовой, принципиально не согласной на гендерное разделение в спорте
Тренировку по боксу на Красной площади могут включить в Книгу рекордов Гиннесса
Она пройдет в преддверии Дня российского бокса
Тренировку по боксу на Красной площади могут включить в Книгу рекордов Гиннесса Она пройдет в преддверии Дня российского бокса
Участники православного клуба единоборств — о вере и насилииThe Village поговорил с членами православного клуба единоборств «Сила духа» о том, сочетается ли бокс с христианскими заповедями
Участники православного клуба единоборств — о вере и насилии The Village поговорил с членами православного клуба единоборств «Сила духа» о том, сочетается ли бокс с христианскими заповедями
Боксёр Рой Джонс получил российский паспорт
Паспорт гражданина России Джонсу вручили на основании указа президента Владимира Путина
Боксёр Рой Джонс получил российский паспорт Паспорт гражданина России Джонсу вручили на основании указа президента Владимира Путина
Майк Тайсон станет членом Союза писателей России (обновлено)
Спортсмен получит членский билет 27 октября
Майк Тайсон станет членом Союза писателей России (обновлено) Спортсмен получит членский билет 27 октября
Открывается набор в боксёрский клуб «Бобо» от создателей Chop-Chop
Боксёрский клуб открывают создатели сети мужских парикмахерских Chop-Chop