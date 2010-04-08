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Каким будет прозрачный дворец единоборств в «Лужниках»

Здание откроют осенью 2021 года

Каким будет прозрачный дворец единоборств в «Лужниках»
Здание откроют осенью 2021 года

Весенне-летняя коллекция adidas из переработанных материалов

Обувь, легинсы, шорты и комбинезон в пастельных тонах

Весенне-летняя коллекция adidas из переработанных материалов
Обувь, легинсы, шорты и комбинезон в пастельных тонах

Боксерши потребовали на ринге, чтобы их допустили до боев с мужчинами

Одна из девушек уже выступала под видом мужчины

Боксерши потребовали на ринге, чтобы их допустили до боев с мужчинами
Одна из девушек уже выступала под видом мужчины

На территории «Депо» откроется The Сorner Boxing Gym

По случаю открытия 5 апреля состоится вечеринка

На территории «Депо» откроется The Сorner Boxing Gym
По случаю открытия 5 апреля состоится вечеринка

Каким будет Дворец единоборств в «Лужниках» с беговыми дорожками на крыше

Здание будет почти полностью прозрачным

Каким будет Дворец единоборств в «Лужниках» с беговыми дорожками на крыше
Здание будет почти полностью прозрачным

Московские рестлеры 

Московские рестлеры О боли, запрещенных приемах и образе фейса

Московские рестлеры 

Московские рестлеры 
О боли, запрещенных приемах и образе фейса

Обновленный боксерский клуб Rocky Road Gym вновь заработает на Кутузовском проспекте

На открытии клуба представят серию работ, созданных тату-художником Германом Девять

Обновленный боксерский клуб Rocky Road Gym вновь заработает на Кутузовском проспекте
На открытии клуба представят серию работ, созданных тату-художником Германом Девять

«Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах»

«Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах» История 22-летней Татьяны Дваждовой, принципиально не согласной на гендерное разделение в спорте

«Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах»

«Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах»
История 22-летней Татьяны Дваждовой, принципиально не согласной на гендерное разделение в спорте

Тренировку по боксу на Красной площади могут включить в Книгу рекордов Гиннесса

Она пройдет в преддверии Дня российского бокса

Тренировку по боксу на Красной площади могут включить в Книгу рекордов Гиннесса
Она пройдет в преддверии Дня российского бокса

Участники православного клуба единоборств — о вере и насилии

Участники православного клуба единоборств — о вере и насилииThe Village поговорил с членами православного клуба единоборств «Сила духа» о том, сочетается ли бокс с христианскими заповедями

Участники православного клуба единоборств — о вере и насилии

Участники православного клуба единоборств — о вере и насилии
The Village поговорил с членами православного клуба единоборств «Сила духа» о том, сочетается ли бокс с христианскими заповедями

Боксёр Рой Джонс получил российский паспорт

Паспорт гражданина России Джонсу вручили на основании указа президента Владимира Путина

Боксёр Рой Джонс получил российский паспорт
Паспорт гражданина России Джонсу вручили на основании указа президента Владимира Путина

Майк Тайсон станет членом Союза писателей России (обновлено)

Спортсмен получит членский билет 27 октября

Майк Тайсон станет членом Союза писателей России (обновлено)
Спортсмен получит членский билет 27 октября

Открывается набор в боксёрский клуб «Бобо» от создателей Chop-Chop

Боксёрский клуб открывают создатели сети мужских парикмахерских Chop-Chop

Открывается набор в боксёрский клуб «Бобо» от создателей Chop-Chop
Боксёрский клуб открывают создатели сети мужских парикмахерских Chop-Chop

Открытие «Корабля Брюсов», ночная йога в парке Горького и фестиваль садов в «Сокольниках»
Открытие «Корабля Брюсов», ночная йога в парке Горького и фестиваль садов в «Сокольниках» Лекции в «Музеоне», танцы в «Филях», книжный магазин в Царицыне и ночная йога — в новом выпуске «Новостей парков»
Открытие «Корабля Брюсов», ночная йога в парке Горького и фестиваль садов в «Сокольниках»

Открытие «Корабля Брюсов», ночная йога в парке Горького и фестиваль садов в «Сокольниках»
Лекции в «Музеоне», танцы в «Филях», книжный магазин в Царицыне и ночная йога — в новом выпуске «Новостей парков»

Спортивный босс: Евгений Хитьков (хостелы «Мир», коворкинг Gnezdo)
Спортивный босс: Евгений Хитьков (хостелы «Мир», коворкинг Gnezdo) H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — всё о боксе с Евгением Хитьковым.
Спортивный босс: Евгений Хитьков (хостелы «Мир», коворкинг Gnezdo)

Спортивный босс: Евгений Хитьков (хостелы «Мир», коворкинг Gnezdo)
H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — всё о боксе с Евгением Хитьковым.

Новое место: October Boxing Club
Новое место: October Boxing Club В рубрике «Скоро открытие» The Village рассказывает о новых местах: барах, ресторанах, клубах, магазинах и других заведениях, которые откроются в ближайшее время. В этот раз — October Boxing Club
Новое место: October Boxing Club

Новое место: October Boxing Club
В рубрике «Скоро открытие» The Village рассказывает о новых местах: барах, ресторанах, клубах, магазинах и других заведениях, которые откроются в ближайшее время. В этот раз — October Boxing Club

Бокс на Красном Октябре
Бокс на Красном Октябре 4 апреля в социальной сети Facebook появилась страница клуба October Boxing Club. The Village выяснил, что клуб откроется в мае, учредителем клуба является Елена Малова, а пиаром занимается её дочь Евгения Куйда, обозреватель журнала «Афиша». Мы расспросили её о том, что будет в October Boxing Club.
Бокс на Красном Октябре

Бокс на Красном Октябре
4 апреля в социальной сети Facebook появилась страница клуба October Boxing Club. The Village выяснил, что клуб откроется в мае, учредителем клуба является Елена Малова, а пиаром занимается её дочь Евгения Куйда, обозреватель журнала «Афиша». Мы расспросили её о том, что будет в October Boxing Club.