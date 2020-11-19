Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии
Больничный лист к вам доставят курьером
Московские поликлиники начнут выдавать электронные больничные в 2019 году
Сначала выдача будет работать в тестовом режиме
Сколько россиян не оформляют больничный
Большинство опрошенных не берут больничный из-за страха потерять деньги и работу
Как долгая дорога на работу влияет на психику
Безопаснее всего жить не дальше десяти километров от рабочего места
Госдума приняла законопроект об электронных больничных
Он уравнивает больничный бланк с электронным документом
Все, что нужно знать о больничном Надолго ли можно уйти на больничный, как рассчитывается его сумма и что делать, если заболел в отпуске
Полностью оплачивать больничные при опасных инфекциях
Авторы инициативы считают, что действующий порядок расчёта выплат заставляет переносить опасную инфекцию «на ногах»