Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии
Больничный лист к вам доставят курьером
Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии Больничный лист к вам доставят курьером
Московские поликлиники начнут выдавать электронные больничные в 2019 году
Сначала выдача будет работать в тестовом режиме
Московские поликлиники начнут выдавать электронные больничные в 2019 году Сначала выдача будет работать в тестовом режиме
Сколько россиян не оформляют больничный
Большинство опрошенных не берут больничный из-за страха потерять деньги и работу
Сколько россиян не оформляют больничный Большинство опрошенных не берут больничный из-за страха потерять деньги и работу
Как долгая дорога на работу влияет на психику
Безопаснее всего жить не дальше десяти километров от рабочего места
Как долгая дорога на работу влияет на психику Безопаснее всего жить не дальше десяти километров от рабочего места
Госдума приняла законопроект об электронных больничных
Он уравнивает больничный бланк с электронным документом
Госдума приняла законопроект об электронных больничных Он уравнивает больничный бланк с электронным документом
Все, что нужно знать о больничном Надолго ли можно уйти на больничный, как рассчитывается его сумма и что делать, если заболел в отпуске
Полностью оплачивать больничные при опасных инфекциях
Авторы инициативы считают, что действующий порядок расчёта выплат заставляет переносить опасную инфекцию «на ногах»