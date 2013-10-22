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В центре Москвы установят 2,3 тысячи миниатюрных дорожных знаков

Они появятся на территориях, которые были благоустроены по программе «Моя улица»

В центре Москвы установят 2,3 тысячи миниатюрных дорожных знаков
Они появятся на территориях, которые были благоустроены по программе «Моя улица»

PiePoint на Большой Бронной обновил свою концепцию

Больше всего изменений внесли в интерьер

PiePoint на Большой Бронной обновил свою концепцию
Больше всего изменений внесли в интерьер

«Академия» на Большой Бронной вновь заработала

У заведения сменился шеф-повар

«Академия» на Большой Бронной вновь заработала
У заведения сменился шеф-повар

В Москве открылись ещё две зарядные станции для электромобилей

Всего в Москве теперь 15 станций для подзарядки электромобилей

В Москве открылись ещё две зарядные станции для электромобилей
Всего в Москве теперь 15 станций для подзарядки электромобилей

Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве

Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве
Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.