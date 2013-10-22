В центре Москвы установят 2,3 тысячи миниатюрных дорожных знаков
Они появятся на территориях, которые были благоустроены по программе «Моя улица»
В центре Москвы установят 2,3 тысячи миниатюрных дорожных знаков Они появятся на территориях, которые были благоустроены по программе «Моя улица»
PiePoint на Большой Бронной обновил свою концепцию Больше всего изменений внесли в интерьер
«Академия» на Большой Бронной вновь заработала У заведения сменился шеф-повар
В Москве открылись ещё две зарядные станции для электромобилей
Всего в Москве теперь 15 станций для подзарядки электромобилей
В Москве открылись ещё две зарядные станции для электромобилей Всего в Москве теперь 15 станций для подзарядки электромобилей
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.