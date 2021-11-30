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МЫ В СОЦСЕТЯХ

30 ноября 2021

«ВКонтакте» запустила сервис «VK Музыка» вместо BOOM

Лучшие музыкальные стриминги по мнению Роскачества

На первом месте МТС Music и Apple Music

Лучшие музыкальные стриминги по мнению Роскачества

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»

Самые популярные треки и альбомы во «ВКонтакте» в 2019 году

В топе только два англоязычных артиста

Самые популярные треки и альбомы во «ВКонтакте» в 2019 году

«ВКонтакте» запустит программу лояльности для музыкальных подписчиков

Подписка позволит посещать закрытые встречи с известными исполнителями и покупать билеты на фестивали со скидками

«ВКонтакте» запустит программу лояльности для музыкальных подписчиков

Mail.ru Group продает пакет скидок на Delivery Club, «Ситимобил», доставку «Перекрестка» и YouDrive

Набор стоит 199 рублей

Mail.ru Group продает пакет скидок на Delivery Club, «Ситимобил», доставку «Перекрестка» и YouDrive

Приложение для поддержки независимых музыкантов во «ВКонтакте»

С помощью него можно быстро связаться с музыкальными лейблами

Приложение для поддержки независимых музыкантов во «ВКонтакте»

«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов

Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music

«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов

Волонтеры Burning Man, Flow и других фестивалей

Волонтеры Burning Man, Flow и других фестивалей«Есть служба, в которую люди могут обратиться, если у них случается бэд-трип»

Волонтеры Burning Man, Flow и других фестивалей

Волонтеры Burning Man, Flow и других фестивалей
«Есть служба, в которую люди могут обратиться, если у них случается бэд-трип»

«ВКонтакте» снизила лимит на бесплатное прослушивание музыки

Для отмены ограничения потребуется оформить подписку в приложении Boom

«ВКонтакте» снизила лимит на бесплатное прослушивание музыки

«ВКонтакте» ограничила время фонового прослушивания музыки в приложении

Аналогичные ограничения действуют в «Одноклассниках»

«ВКонтакте» ограничила время фонового прослушивания музыки в приложении

Новый конкурент Periscope, выборы в Tinder и величайшие лидеры мира

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый конкурент Periscope, выборы в Tinder и величайшие лидеры мира