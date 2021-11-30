Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
Самые популярные треки и альбомы во «ВКонтакте» в 2019 году
В топе только два англоязычных артиста
«ВКонтакте» запустит программу лояльности для музыкальных подписчиков
Подписка позволит посещать закрытые встречи с известными исполнителями и покупать билеты на фестивали со скидками
Mail.ru Group продает пакет скидок на Delivery Club, «Ситимобил», доставку «Перекрестка» и YouDrive
Набор стоит 199 рублей
Приложение для поддержки независимых музыкантов во «ВКонтакте»
С помощью него можно быстро связаться с музыкальными лейблами
«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов
Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music
Волонтеры Burning Man, Flow и других фестивалей«Есть служба, в которую люди могут обратиться, если у них случается бэд-трип»
Волонтеры Burning Man, Flow и других фестивалей «Есть служба, в которую люди могут обратиться, если у них случается бэд-трип»
«ВКонтакте» снизила лимит на бесплатное прослушивание музыки
Для отмены ограничения потребуется оформить подписку в приложении Boom
«ВКонтакте» ограничила время фонового прослушивания музыки в приложении
Аналогичные ограничения действуют в «Одноклассниках»
Новый конкурент Periscope, выборы в Tinder и величайшие лидеры мира
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