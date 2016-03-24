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Новости

Лучшие музыкальные стриминги по мнению Роскачества

На первом месте МТС Music и Apple Music

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Новости

Лучшие музыкальные стриминги по мнению Роскачества На первом месте МТС Music и Apple Music

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Ситуация
Как российские музыкальные сервисы встречают SpotifyСкидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
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Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Ситуация

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»

Новости

Самые популярные треки и альбомы во «ВКонтакте» в 2019 году

В топе только два англоязычных артиста

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Новости

Самые популярные треки и альбомы во «ВКонтакте» в 2019 году В топе только два англоязычных артиста

Новости

«ВКонтакте» запустит программу лояльности для музыкальных подписчиков

Подписка позволит посещать закрытые встречи с известными исполнителями и покупать билеты на фестивали со скидками

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Новости

«ВКонтакте» запустит программу лояльности для музыкальных подписчиков Подписка позволит посещать закрытые встречи с известными исполнителями и покупать билеты на фестивали со скидками

Новости

Mail.ru Group продает пакет скидок на Delivery Club, «Ситимобил», доставку «Перекрестка» и YouDrive

Набор стоит 199 рублей

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Новости

Mail.ru Group продает пакет скидок на Delivery Club, «Ситимобил», доставку «Перекрестка» и YouDrive Набор стоит 199 рублей

Новости

Приложение для поддержки независимых музыкантов во «ВКонтакте»

С помощью него можно быстро связаться с музыкальными лейблами

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Новости

Приложение для поддержки независимых музыкантов во «ВКонтакте» С помощью него можно быстро связаться с музыкальными лейблами

Новости

«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов

Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music

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Новости

«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music

Волонтеры Burning Man, Flow и других фестивалей
Люди в городе

Волонтеры Burning Man, Flow и других фестивалей«Есть служба, в которую люди могут обратиться, если у них случается бэд-трип»

Люди в городе

Волонтеры Burning Man, Flow и других фестивалей «Есть служба, в которую люди могут обратиться, если у них случается бэд-трип»

Новости

«ВКонтакте» снизила лимит на бесплатное прослушивание музыки

Для отмены ограничения потребуется оформить подписку в приложении Boom

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Новости

«ВКонтакте» снизила лимит на бесплатное прослушивание музыки Для отмены ограничения потребуется оформить подписку в приложении Boom

Новости

«ВКонтакте» ограничила время фонового прослушивания музыки в приложении

Аналогичные ограничения действуют в «Одноклассниках»

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Новости

«ВКонтакте» ограничила время фонового прослушивания музыки в приложении Аналогичные ограничения действуют в «Одноклассниках»

Новости

Новый конкурент Periscope, выборы в Tinder и величайшие лидеры мира

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новый конкурент Periscope, выборы в Tinder и величайшие лидеры мира Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке