Устаревшие требования и раздутые штрафы: Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП
Негативные последствия законопроекта будут особенно ощутимы во время кризиса
Устаревшие требования и раздутые штрафы: Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП Негативные последствия законопроекта будут особенно ощутимы во время кризиса
Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах
Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»
Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»
Сформировать черный список судей Проект запустят уже этой осенью
Ввести дополнительный сбор на импортные вина
С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»
Ввести дополнительный сбор на импортные вина С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»
Повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной категории риска
Сейчас такой категории пожарной опасности в России нет
Повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной категории риска Сейчас такой категории пожарной опасности в России нет
Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных
Президент пообещал рассмотреть переданный ему список
Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных Президент пообещал рассмотреть переданный ему список
Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова «Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…»
Переносить столицу России каждые 12 лет
С таким предложением выступил кандидат в президенты Борис Титов
Переносить столицу России каждые 12 лет С таким предложением выступил кандидат в президенты Борис Титов
«Партия роста» примет участие в выборах мэра Москвы Имени кандидата пока не называют
Титов обнародовал список желающих вернуться в Россию бизнесменов
Еще один предприниматель попросил не раскрывать его личность
Титов обнародовал список желающих вернуться в Россию бизнесменов Еще один предприниматель попросил не раскрывать его личность
Бизнес-омбудсмен попросит Путина вернуть бизнесменов из Лондона на родину
Кого именно предлагается вернуть, не уточняется
Бизнес-омбудсмен попросит Путина вернуть бизнесменов из Лондона на родину Кого именно предлагается вернуть, не уточняется
Сервис «Набат» для защиты бизнеса от внеплановых проверок
Сервис позволяет предпринимателям получить бесплатную консультацию юристов и адвокатов
Сервис «Набат» для защиты бизнеса от внеплановых проверок Сервис позволяет предпринимателям получить бесплатную консультацию юристов и адвокатов
Бизнес-омбудсмен — о санации «Открытия» как убийстве банковского сектора
Оздоровление банка происходит по новой схеме
Бизнес-омбудсмен — о санации «Открытия» как убийстве банковского сектора Оздоровление банка происходит по новой схеме
Бизнес-омбудсмен рассказал о спекуляциях на кассовой реформе
Кассовые аппараты нового типа продавали по цене в четыре раза выше рыночной
Бизнес-омбудсмен рассказал о спекуляциях на кассовой реформе Кассовые аппараты нового типа продавали по цене в четыре раза выше рыночной
Сервис вызова стриптизеров на дом, беспилотные автомобили Apple и симуляция Вселенной
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сервис вызова стриптизеров на дом, беспилотные автомобили Apple и симуляция Вселенной Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сколько россиян подали уведомления о получении статуса самозанятых за три месяца
Бизнес-омбудсмен сообщил о провале попытке легализовать этот сектор экономики
Сколько россиян подали уведомления о получении статуса самозанятых за три месяца Бизнес-омбудсмен сообщил о провале попытке легализовать этот сектор экономики
Бизнес-омбудсмен — об отношении власти к предпринимателям
По мнению Бориса Титова, государство «не может преодолеть недоверие к бизнесу»
Бизнес-омбудсмен — об отношении власти к предпринимателям По мнению Бориса Титова, государство «не может преодолеть недоверие к бизнесу»
Заводить уголовные дела против бизнесменов только с согласия прокурора
Предложение содержится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова
Заводить уголовные дела против бизнесменов только с согласия прокурора Предложение содержится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова
Власти Москвы выплатят компенсацию владельцам определённых под снос павильонов
Деньги обещают заплатить тем владельцам, которые согласятся на добровольный снос построек
Власти Москвы выплатят компенсацию владельцам определённых под снос павильонов Деньги обещают заплатить тем владельцам, которые согласятся на добровольный снос построек
Путин поручил создать альтернативу экономической программе Кудрина
Предложения Столыпинского клуба об обеспечении ускоренного экономического роста дополнятся видением структурных реформ