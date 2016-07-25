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Новости

Устаревшие требования и раздутые штрафы: Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП

Негативные последствия законопроекта будут особенно ощутимы во время кризиса

0
Новости

Устаревшие требования и раздутые штрафы: Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП Негативные последствия законопроекта будут особенно ощутимы во время кризиса

Новости

Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах

Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»

0
Новости

Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»

Новости

Сформировать черный список судей

Проект запустят уже этой осенью

1
Новости

Сформировать черный список судей Проект запустят уже этой осенью

Новости

Ввести дополнительный сбор на импортные вина

С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»

0
Новости

Ввести дополнительный сбор на импортные вина С такой инициативой выступил омбудсмен Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо»

Новости

Повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной категории риска

Сейчас такой категории пожарной опасности в России нет

2
Новости

Повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной категории риска Сейчас такой категории пожарной опасности в России нет

Новости

Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных

Президент пообещал рассмотреть переданный ему список

2
Новости

Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных Президент пообещал рассмотреть переданный ему список

Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова
Мнения
Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова «Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…»
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Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова
Мнения

Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова «Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…»

Новости

Переносить столицу России каждые 12 лет

С таким предложением выступил кандидат в президенты Борис Титов

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Новости

Переносить столицу России каждые 12 лет С таким предложением выступил кандидат в президенты Борис Титов

Новости

«Партия роста» примет участие в выборах мэра Москвы

Имени кандидата пока не называют

0
Новости

«Партия роста» примет участие в выборах мэра Москвы Имени кандидата пока не называют

Новости

Титов обнародовал список желающих вернуться в Россию бизнесменов

Еще один предприниматель попросил не раскрывать его личность

1
Новости

Титов обнародовал список желающих вернуться в Россию бизнесменов Еще один предприниматель попросил не раскрывать его личность

Новости

Бизнес-омбудсмен попросит Путина вернуть бизнесменов из Лондона на родину

Кого именно предлагается вернуть, не уточняется

0
Новости

Бизнес-омбудсмен попросит Путина вернуть бизнесменов из Лондона на родину Кого именно предлагается вернуть, не уточняется

Новости

Сервис «Набат» для защиты бизнеса от внеплановых проверок

Сервис позволяет предпринимателям получить бесплатную консультацию юристов и адвокатов

1
Новости

Сервис «Набат» для защиты бизнеса от внеплановых проверок Сервис позволяет предпринимателям получить бесплатную консультацию юристов и адвокатов

Новости

Бизнес-омбудсмен — о санации «Открытия» как убийстве банковского сектора

Оздоровление банка происходит по новой схеме

0
Новости

Бизнес-омбудсмен — о санации «Открытия» как убийстве банковского сектора Оздоровление банка происходит по новой схеме

Новости

Бизнес-омбудсмен рассказал о спекуляциях на кассовой реформе

Кассовые аппараты нового типа продавали по цене в четыре раза выше рыночной

0
Новости

Бизнес-омбудсмен рассказал о спекуляциях на кассовой реформе Кассовые аппараты нового типа продавали по цене в четыре раза выше рыночной

Новости

Сервис вызова стриптизеров на дом, беспилотные автомобили Apple и симуляция Вселенной

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Сервис вызова стриптизеров на дом, беспилотные автомобили Apple и симуляция Вселенной Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Сколько россиян подали уведомления о получении статуса самозанятых за три месяца

Бизнес-омбудсмен сообщил о провале попытке легализовать этот сектор экономики

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Новости

Сколько россиян подали уведомления о получении статуса самозанятых за три месяца Бизнес-омбудсмен сообщил о провале попытке легализовать этот сектор экономики

Цитата дня

Бизнес-омбудсмен — об отношении власти к предпринимателям

По мнению Бориса Титова, государство «не может преодолеть недоверие к бизнесу»

0
Цитата дня

Бизнес-омбудсмен — об отношении власти к предпринимателям По мнению Бориса Титова, государство «не может преодолеть недоверие к бизнесу»

Новости

Заводить уголовные дела против бизнесменов только с согласия прокурора

Предложение содержится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова

Новости

Заводить уголовные дела против бизнесменов только с согласия прокурора Предложение содержится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова

Город

Власти Москвы выплатят компенсацию владельцам определённых под снос павильонов

Деньги обещают заплатить тем владельцам, которые согласятся на добровольный снос построек

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Город

Власти Москвы выплатят компенсацию владельцам определённых под снос павильонов Деньги обещают заплатить тем владельцам, которые согласятся на добровольный снос построек

Новости

Путин поручил создать альтернативу экономической программе Кудрина

Предложения Столыпинского клуба об обеспечении ускоренного экономического роста дополнятся видением структурных реформ

0
Новости

Путин поручил создать альтернативу экономической программе Кудрина Предложения Столыпинского клуба об обеспечении ускоренного экономического роста дополнятся видением структурных реформ

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