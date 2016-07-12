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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа

Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля

Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца

Сосисочная в центре, новый проект от Local Band и гирос на Сущёвской
Сосисочная в центре, новый проект от Local Band и гирос на Сущёвской The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Сосисочная в центре, новый проект от Local Band и гирос на Сущёвской

Сосисочная в центре, новый проект от Local Band и гирос на Сущёвской
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

На Патриарших прудах открылось кафе для завтраков Breakfast Club

Это кафе — новый проект основателья Local Band Павла Костеренко

На Патриарших прудах открылось кафе для завтраков Breakfast Club