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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам»

Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам»Британский художник — о насилии, искусстве и капитализме

Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам»

Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам»
Британский художник — о насилии, искусстве и капитализме

В музее «Гараж» пройдет фестиваль документального британского кино

Фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами

В музее «Гараж» пройдет фестиваль документального британского кино

Для заявления на британскую визу потребуется больше документов

С 17 февраля в России меняются правила подачи заявления на британскую визу, в том числе туристическую.

Для заявления на британскую визу потребуется больше документов

Прямая речь: Аллен де Боттон о проекте Living Architecture Архитектурный критик и философ Аллен де Боттон рассказал The Village, как нужно продвигать идеи современной архитектуры, что при этом говорить инвесторам и о новом доме в проекте Living Architecture

Прямая речь: Аллен де Боттон о проекте Living Architecture

Большому Бену 150 лет - Биг Бен - это колокол в часовой башне здания британского Парламента, а не сама башня. Хотя "кличка" приклеилась уже давно ко всему комплексу: башне, часам и колоколу. 

Большому Бену 150 лет