Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам»Британский художник — о насилии, искусстве и капитализме
Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам» Британский художник — о насилии, искусстве и капитализме
В музее «Гараж» пройдет фестиваль документального британского кино
Фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами
Для заявления на британскую визу потребуется больше документов
С 17 февраля в России меняются правила подачи заявления на британскую визу, в том числе туристическую.
Прямая речь: Аллен де Боттон о проекте Living Architecture Архитектурный критик и философ Аллен де Боттон рассказал The Village, как нужно продвигать идеи современной архитектуры, что при этом говорить инвесторам и о новом доме в проекте Living Architecture
Большому Бену 150 лет - Биг Бен - это колокол в часовой башне здания британского Парламента, а не сама башня. Хотя "кличка" приклеилась уже давно ко всему комплексу: башне, часам и колоколу.