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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Британский совет прекращает деятельность в России

Соответствующее предписание организация получила от МИДа России

Британский совет прекращает деятельность в России

Спецпредставитель Путина назвал условия возобновления работы Британского совета

России и Великобритании необходимо заключить межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров

Спецпредставитель Путина назвал условия возобновления работы Британского совета

Британский совет отменил несколько мероприятий в Москве

На этой неделе не состоятся две лекции и вечеринка в Powerhouse

Британский совет отменил несколько мероприятий в Москве

Фестиваль «Новое британское кино» начнется в Москве 30 октября

Помимо кинопоказов гости посетят образовательные лекции

Фестиваль «Новое британское кино» начнется в Москве 30 октября

Британский совет запустил онлайн-проект Mix the City. Moscow

В нём любой желающий может записать собственный микс с помощью известных российских музыкантов

Британский совет запустил онлайн-проект Mix the City. Moscow

На «Стрелке» пройдёт музыкальный форум Selector Pro

На форуме, который организуют вместе с Британским советом, проведёт дискуссию Артемий Троицкий

На «Стрелке» пройдёт музыкальный форум Selector Pro

В Москве пройдёт фестиваль «Шекспир в летнюю ночь»

В программе — кинопоказы, лекции и тематический бранч

В Москве пройдёт фестиваль «Шекспир в летнюю ночь»

Британский совет и «Стрелка» проведут форум Future of the Word

Форум пройдёт с 2 по 4 июня

Британский совет и «Стрелка» проведут форум Future of the Word

Обнародована программа к открытию Года языка и литературы Великобритании и России

В Третьяковской галерее открывается выставка английского портрета

Обнародована программа к открытию Года языка и литературы Великобритании и России

Картония: праздник, который всегда с тобой 12-16 января на территории Москвы будет построен Картонный город

Картония: праздник, который всегда с тобой

Мастерская "Социальные и творческие предприниматели"
Мастерская "Социальные и творческие предприниматели" Проект Creative Cities приглашает&nbsp;всех&nbsp;&nbsp;4 августа в 18:30 на мастерскую для друзей «Социальные и творческие предприниматели: Европа-Россия». Мастерская состоится в офисе Британского Совета по адресу: Москва, ул Николоямская, 1. Участников ждет встреча со спикерами из Британии, Латвии и России в неформальной обстановке с вином и угощением ;)
Мастерская "Социальные и творческие предприниматели"

Мастерская "Социальные и творческие предприниматели"
Проект Creative Cities приглашает&nbsp;всех&nbsp;&nbsp;4 августа в 18:30 на мастерскую для друзей «Социальные и творческие предприниматели: Европа-Россия». Мастерская состоится в офисе Британского Совета по адресу: Москва, ул Николоямская, 1. Участников ждет встреча со спикерами из Британии, Латвии и России в неформальной обстановке с вином и угощением ;)

3 высказывания об игре на «Красном октябре»
3 высказывания об игре на «Красном октябре» АВТОР ТЕКСТА — МАРИЯ ФАДЕЕВА: В 2004 году закончила Московский архитектурный институт со степенью магистра, во время учебы на протяжении 4-х лет работала архитектором. С 2003 года начала писать об архитектуре, сотрудничала с журналами «Табурет», «Проект Россия», «Архитектурный вестник», «Иллюминатор», «Современный дом», Building commercial, ARX, порталом Archi.ru. Работу в популярном...
3 высказывания об игре на «Красном октябре»

3 высказывания об игре на «Красном октябре»
АВТОР ТЕКСТА — МАРИЯ ФАДЕЕВА: В 2004 году закончила Московский архитектурный институт со степенью магистра, во время учебы на протяжении 4-х лет работала архитектором. С 2003 года начала писать об архитектуре, сотрудничала с журналами «Табурет», «Проект Россия», «Архитектурный вестник», «Иллюминатор», «Современный дом», Building commercial, ARX, порталом Archi.ru. Работу в популярном...

Creative Cities на Биеннале: как это было
Creative Cities на Биеннале: как это было С 26 мая по 8 июня Британский Совет принял участие во&nbsp;II Московской Биеннале Архитектуры, где представил международный проект Creative Cities.
Creative Cities на Биеннале: как это было

Creative Cities на Биеннале: как это было
С 26 мая по 8 июня Британский Совет принял участие во&nbsp;II Московской Биеннале Архитектуры, где представил международный проект Creative Cities.