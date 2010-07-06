Британский совет прекращает деятельность в России
Соответствующее предписание организация получила от МИДа России
Спецпредставитель Путина назвал условия возобновления работы Британского совета
России и Великобритании необходимо заключить межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров
Британский совет отменил несколько мероприятий в Москве
На этой неделе не состоятся две лекции и вечеринка в Powerhouse
Фестиваль «Новое британское кино» начнется в Москве 30 октября
Помимо кинопоказов гости посетят образовательные лекции
Британский совет запустил онлайн-проект Mix the City. Moscow
В нём любой желающий может записать собственный микс с помощью известных российских музыкантов
На «Стрелке» пройдёт музыкальный форум Selector Pro
На форуме, который организуют вместе с Британским советом, проведёт дискуссию Артемий Троицкий
В Москве пройдёт фестиваль «Шекспир в летнюю ночь»
В программе — кинопоказы, лекции и тематический бранч
Британский совет и «Стрелка» проведут форум Future of the Word
Форум пройдёт с 2 по 4 июня
Обнародована программа к открытию Года языка и литературы Великобритании и России
В Третьяковской галерее открывается выставка английского портрета