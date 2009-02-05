«За велогород»: Гид по велопробегу и пикнику The Village в Петербурге 26 июля The Village вместе с городскими активистами устраивает заезд и велопикник в «Петровском арсенале». О том, как это будет, — в нашем гиде
«За велогород»: Гид по велопробегу и пикнику The Village в Петербурге 26 июля The Village вместе с городскими активистами устраивает заезд и велопикник в «Петровском арсенале». О том, как это будет, — в нашем гиде
Легенды. Brompton Есть такие велосипеды, названия которых уже стали нарицательными. Конечно, до уравнения "копировальная машина = ксерокс" им ещё далеко, но за их колёсами долгая история и тысячи преданных поклонников по всему миру.