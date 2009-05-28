Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Закусочная Nomi, китайско-корейская кухня в Wang & Kim и другие открытия октября Главные гастрономические события прошедшего месяца
Три пивных ресторана, бургерная и рыбный кластер на Велозаводском рынке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
«Аэрофлот» возобновит полёты в Брюссель 7 апреля
Рейсы, однако, возобновятся не в полном объёме
«Аэрофлот» отменяет рейсы в Брюссель по 28 марта
Когда самолёты авиакомпании возобновят полёты в этот город, пока неизвестно
Привлечь Жириновского к ответственности за оправдание терроризма
Поводом для обращения в Следственный комитет стали заявления депутата после терактов в Брюсселе
«Аэрофлот» отменил рейсы в Брюссель на 23 марта
Аэропорт бельгийской столицы по-прежнему закрыт
СМИ сообщили о проверке граждан Белоруссии на причастность к терактам в Брюсселе (обновлено)
В КГБ Белоруссии отметили, что имена граждан известны ведомству
Безопасность российских аэропортов проверят в связи со взрывами в Брюсселе (обновлено)
Соответствующее заявление сделал министр транспорта России
Рейс «Аэрофлота» в Брюссель летит в Амстердам из-за взрывов (обновлено)
Два взрыва прогремели в аэропорту, ещё один — в метро