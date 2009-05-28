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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы

Закусочная Nomi, китайско-корейская кухня в Wang & Kim и другие открытия октября
Закусочная Nomi, китайско-корейская кухня в Wang & Kim и другие открытия октября Главные гастрономические события прошедшего месяца
Закусочная Nomi, китайско-корейская кухня в Wang & Kim и другие открытия октября

Закусочная Nomi, китайско-корейская кухня в Wang & Kim и другие открытия октября
Главные гастрономические события прошедшего месяца

Три пивных ресторана, бургерная и рыбный кластер на Велозаводском рынке
Три пивных ресторана, бургерная и рыбный кластер на Велозаводском рынке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Три пивных ресторана, бургерная и рыбный кластер на Велозаводском рынке

Три пивных ресторана, бургерная и рыбный кластер на Велозаводском рынке
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

«Аэрофлот» возобновит полёты в Брюссель 7 апреля

Рейсы, однако, возобновятся не в полном объёме

«Аэрофлот» возобновит полёты в Брюссель 7 апреля

«Аэрофлот» отменяет рейсы в Брюссель по 28 марта

Когда самолёты авиакомпании возобновят полёты в этот город, пока неизвестно

«Аэрофлот» отменяет рейсы в Брюссель по 28 марта

Привлечь Жириновского к ответственности за оправдание терроризма

Поводом для обращения в Следственный комитет стали заявления депутата после терактов в Брюсселе

Привлечь Жириновского к ответственности за оправдание терроризма

«Аэрофлот» отменил рейсы в Брюссель на 23 марта

Аэропорт бельгийской столицы по-прежнему закрыт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Брюссель на 23 марта

СМИ сообщили о проверке граждан Белоруссии на причастность к терактам в Брюсселе (обновлено)

В КГБ Белоруссии отметили, что имена граждан известны ведомству

СМИ сообщили о проверке граждан Белоруссии на причастность к терактам в Брюсселе (обновлено)

Безопасность российских аэропортов проверят в связи со взрывами в Брюсселе (обновлено)

Соответствующее заявление сделал министр транспорта России

Безопасность российских аэропортов проверят в связи со взрывами в Брюсселе (обновлено)

Рейс «Аэрофлота» в Брюссель летит в Амстердам из-за взрывов (обновлено)

Два взрыва прогремели в аэропорту, ещё один — в метро

Рейс «Аэрофлота» в Брюссель летит в Амстердам из-за взрывов (обновлено)

Что такое SWIFT и почему российские банки хотят изолировать
Что такое SWIFT и почему российские банки хотят изолировать Чем российской финансовой системе грозит отключение от SWIFT
Что такое SWIFT и почему российские банки хотят изолировать

Что такое SWIFT и почему российские банки хотят изолировать
Чем российской финансовой системе грозит отключение от SWIFT

Иностранный опыт: 6 городов со своей валютой
Иностранный опыт: 6 городов со своей валютой В Брюсселе органические продукты можно купить за экоирисы, в испанском Аламо ввели в оборот песеты, а в Башкирии — шаймуратики. The Village нашёл 6 примеров местных денег и выяснил, как они работают.
Иностранный опыт: 6 городов со своей валютой

Иностранный опыт: 6 городов со своей валютой
В Брюсселе органические продукты можно купить за экоирисы, в испанском Аламо ввели в оборот песеты, а в Башкирии — шаймуратики. The Village нашёл 6 примеров местных денег и выяснил, как они работают.

Европа из окна поезда Из Амстердама в Брюссель

Европа из окна поезда

Картошку-фри, пожалуйста!
Картошку-фри, пожалуйста! Именно с такой фразой обратился пожилой русский человек к американской официантке. Она долго пыталась объяснить ему, что не может продать ему картошку бесплатно, а он и не представлял, что знакомая нам картошка фри во всем мире называется по-другому :)
Картошку-фри, пожалуйста!

Картошку-фри, пожалуйста!
Именно с такой фразой обратился пожилой русский человек к американской официантке. Она долго пыталась объяснить ему, что не может продать ему картошку бесплатно, а он и не представлял, что знакомая нам картошка фри во всем мире называется по-другому :)