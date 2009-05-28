Иностранный опыт: 6 городов со своей валютой В Брюсселе органические продукты можно купить за экоирисы, в испанском Аламо ввели в оборот песеты, а в Башкирии — шаймуратики. The Village нашёл 6 примеров местных денег и выяснил, как они работают.