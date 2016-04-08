Стометровое одеяло и концерт Шарлота: Гид по музыкальной программе «Архстояния» Невероятная программа четырех сцен
Стометровое одеяло и концерт Шарлота: Гид по музыкальной программе «Архстояния» Невероятная программа четырех сцен
Motherland Summer объявил первых участников и запустил продажу билетов
В этом году фестиваль пройдет 20 июня на новой площадке Main Stage
Концерт «Буерака» в Москве прервали из-за сообщения о бомбе
Посетителей клуба Brooklyn Hall эвакуировали
Степан Казарьян: «За день до фестиваля „Боль“ меня позвали в органы»Организатор главного смотра отечественного андеграунда — о взятках, Дуде и фо-бо
Степан Казарьян: «За день до фестиваля „Боль“ меня позвали в органы» Организатор главного смотра отечественного андеграунда
— о взятках, Дуде и фо-бо
Рейв, Пахом и воркаут с рабочими: Чем заняться на фестивале «Форма» Где еще вам предложат поесть приготовленный театральными актерами суп и потанцевать под Buttechno
Рейв, Пахом и воркаут с рабочими: Чем заняться на фестивале «Форма»
Где еще вам предложат поесть приготовленный театральными актерами суп и потанцевать под Buttechno
Фестиваль современного искусства «Форма» объявил программу
Он состоится 15 июля на «Винзаводе»
«На лапшичку фо-бо денег не остается»: Как зарабатывают на жизнь российские музыканты Участники фестиваля «Боль» объясняют, может ли андеграунд в России быть прибыльным