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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Panda Express, китайский ресторан в «Азимуте» и Burger & Pizzetta
Panda Express, китайский ресторан в «Азимуте» и Burger & Pizzetta Все открытия — в регулярной подборке The Village
Panda Express, китайский ресторан в «Азимуте» и Burger & Pizzetta

Panda Express, китайский ресторан в «Азимуте» и Burger & Pizzetta
Все открытия — в регулярной подборке The Village

7 горячих напитков, которые несложно приготовить дома
7 горячих напитков, которые несложно приготовить дома Домашний раф с халвой и чай со вкусом шарлотки
7 горячих напитков, которые несложно приготовить дома

7 горячих напитков, которые несложно приготовить дома
Домашний раф с халвой и чай со вкусом шарлотки

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля Месяц на то, чтобы попробовать сеты от лучших шефов за 1 900 рублей
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля
Месяц на то, чтобы попробовать сеты от лучших шефов за 1 900 рублей

Il Forno Group откроет три новых заведения в Москве

Первое заведение откроется в июле

Il Forno Group откроет три новых заведения в Москве

Ресторан Burger & Pizzetta запустил доставку

Она доступна через приложение холдинга il Forno Group

Ресторан Burger & Pizzetta запустил доставку

В «Европейском» открывается ресторан Burger & Pizzetta

Здесь будут подавать пиццетты — вид пиццы с пышным хрустящим краем

В «Европейском» открывается ресторан Burger & Pizzetta