Panda Express, китайский ресторан в «Азимуте» и Burger & Pizzetta Все открытия — в регулярной подборке The Village
Panda Express, китайский ресторан в «Азимуте» и Burger & Pizzetta Все открытия — в регулярной подборке The Village
7 горячих напитков, которые несложно приготовить дома Домашний раф с халвой и чай со вкусом шарлотки
7 горячих напитков, которые несложно приготовить дома Домашний раф с халвой и чай со вкусом шарлотки
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля Месяц на то, чтобы попробовать сеты от лучших шефов за 1 900 рублей
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля Месяц на то, чтобы попробовать сеты от лучших шефов за 1 900 рублей
Ресторан Burger & Pizzetta запустил доставку
Она доступна через приложение холдинга il Forno Group
В «Европейском» открывается ресторан Burger & Pizzetta
Здесь будут подавать пиццетты — вид пиццы с пышным хрустящим краем