«Умные» линзы Google, ожоги от Apple Watch и противостояние онлайн-такси в Китае
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Умные» линзы Google, ожоги от Apple Watch и противостояние онлайн-такси в Китае Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Крупнейшая сделка в истории Canon, новый робот от Google и ответ США на кибератаки
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Крупнейшая сделка в истории Canon, новый робот от Google и ответ США на кибератаки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Пищевая плёнка: Кто снимает лучшие видео про еду Пастух и сыровар за работой, пикник на обочине и красивое видео о том, как почистить чеснок, — The Village о 9 компаниях, снимающих видео про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.