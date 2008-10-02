В «Outlet Village Белая Дача» открылся магазин Cara&Co Timeless
В аутлет-центре открылся concept store Cara&Co.
6 офисов брендов одежды: Adidas, Denis Simachev, Fortytwo, Kira Plastinina, Cara &Co, Катя Dobrяkova The Village сделал подборку офисов брендов, в которых побывал за последние два года
В магазинах Москвы скидки до 50% В Москве начались повсеместные распродажи осенне-зимних коллекций
Творческие кластеры: Винзавод Продолжение серии материалов «Творческие кластеры Москвы». На этот раз — Центр Современного Искусства «Винзавод»: как он устроен и что там происходит.
Творческие кластеры: Винзавод Продолжение серии материалов «Творческие кластеры Москвы». На этот раз — Центр Современного Искусства «Винзавод»: как он устроен и что там происходит.
10 Лучших бутиков мира vs cara&co В свежем номере журнала Observer – воскресного приложения британской газеты Guardian, одного из старейших и влиятельнейших СМИ в мире – опубликован топ-лист лучших бутиков планеты – The 10 Best Boutiques of the World.