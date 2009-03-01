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В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде

В «Секции» также планируют проводить лекции и вечеринки

В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде
В «Секции» также планируют проводить лекции и вечеринки

Chapurin в ГУМе Бренд CHAPURIN продолжает расширять свое присутствие в столице. Весной 2009 года в Москве на Красной площади появится очередной монобренд марки. «Это беспрецедентный шаг для нас: мы отрываем бутик, который четко ориентирован на историю и стилистику великого ГУМа», - говорит Игорь Чапурин.&nbsp;

Chapurin в ГУМе
Бренд CHAPURIN продолжает расширять свое присутствие в столице. Весной 2009 года в Москве на Красной площади появится очередной монобренд марки. «Это беспрецедентный шаг для нас: мы отрываем бутик, который четко ориентирован на историю и стилистику великого ГУМа», - говорит Игорь Чапурин.&nbsp;