В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде
В «Секции» также планируют проводить лекции и вечеринки
В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде В «Секции» также планируют проводить лекции и вечеринки
Chapurin в ГУМе Бренд CHAPURIN продолжает расширять свое присутствие в столице. Весной 2009 года в Москве на Красной площади появится очередной монобренд марки. «Это беспрецедентный шаг для нас: мы отрываем бутик, который четко ориентирован на историю и стилистику великого ГУМа», - говорит Игорь Чапурин.