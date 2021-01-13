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МЫ В СОЦСЕТЯХ

13 января 2021

S7 начала продавать билеты на чартерные рейсы в итальянские города Бари, Ольбию и Пизу

Росавиация обязала крупнейшие чартерные компании сократить программу полетов

Требование коснется чартеров до 31 января

Росавиация обязала крупнейшие чартерные компании сократить программу полетов

РСТ предложил разграничить ответственность авиаперевозчиков и туроператоров

За неисполнение чартерных рейсов теперь будут отвечать не только туроператоры, но и авиакомпании

РСТ предложил разграничить ответственность авиаперевозчиков и туроператоров

Первые чартеры из России в Турцию отправятся 4–5 сентября

Туроператоры уже приступили к формированию пакетных туров

Первые чартеры из России в Турцию отправятся 4–5 сентября

АТОР опровергла информацию об отмене возобновления чартеров в Турцию

По данным организации, туристы продолжают направлять заявки на бронирование туров в эту страну

АТОР опровергла информацию об отмене возобновления чартеров в Турцию

Названа дата возобновления чартерных рейсов между Россией и Турцией

С 7 июля из России в Турцию начнут летать 17 чартерных рейсов

Названа дата возобновления чартерных рейсов между Россией и Турцией