13 января 2021
S7 начала продавать билеты на чартерные рейсы в итальянские города Бари, Ольбию и Пизу
Росавиация обязала крупнейшие чартерные компании сократить программу полетов
Требование коснется чартеров до 31 января
РСТ предложил разграничить ответственность авиаперевозчиков и туроператоров
За неисполнение чартерных рейсов теперь будут отвечать не только туроператоры, но и авиакомпании
Первые чартеры из России в Турцию отправятся 4–5 сентября
Туроператоры уже приступили к формированию пакетных туров
АТОР опровергла информацию об отмене возобновления чартеров в Турцию
По данным организации, туристы продолжают направлять заявки на бронирование туров в эту страну
Названа дата возобновления чартерных рейсов между Россией и Турцией
С 7 июля из России в Турцию начнут летать 17 чартерных рейсов