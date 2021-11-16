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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Холод» запустил клуб читателей — с мастер-классами и прямыми эфирами

«Холод» запустил клуб читателей — с мастер-классами и прямыми эфирами

Проект «Гопсвоп» создал чат для продажи вещей
16 ноября 2021

Проект «Гопсвоп» создал чат для продажи вещей

В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины

А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений

В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины

В России попробуют создать билетный Instagram

Этим займется платформа Ticketscloud

В России попробуют создать билетный Instagram

Создатели Prisma запустили чат-сервис Capture. Он подберет собеседников на основе фото и геолокации

В приложении не нужно регистрироваться, но и удалять сообщения там тоже нельзя

Создатели Prisma запустили чат-сервис Capture. Он подберет собеседников на основе фото и геолокации

Помощник для проверки машин с пробегом от «Авто.ру»

Пользователю придет отчет об осмотре

Помощник для проверки машин с пробегом от «Авто.ру»

Telegram разрешил пользователям архивировать чаты

Обновления позволят проще делиться сообщениями и стикерами, а также следить за друзьями, которые онлайн

Telegram разрешил пользователям архивировать чаты

Facebook представила упрощенную версию Messenger

Разработчики снизили число вкладок с девяти до трех

Facebook представила упрощенную версию Messenger

Телеграм-каналы эмигрантов по всему миру

Список большинства каналов о жизни за рубежом

Телеграм-каналы эмигрантов по всему миру

«ВКонтакте» запустила чат-румы для общения со случайными людьми

Количество пользователей в каждой комнате ограничено 400 собеседниками

«ВКонтакте» запустила чат-румы для общения со случайными людьми

«Яндекс.Такси» запустило автоматический перевод сообщений для иностранцев

Новая функция появится в приложении в ближайшие дни

«Яндекс.Такси» запустило автоматический перевод сообщений для иностранцев

«Яндекс.Такси» добавил в приложение чат с водителем

Для этого используется комплекс речевых технологий

«Яндекс.Такси» добавил в приложение чат с водителем

«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках
«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу
«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках

«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках
Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу

Бот для заказа еды в «Москва-Сити»

Бот создан для удобства сотрудников бизнес-центра

Бот для заказа еды в «Москва-Сити»

«Слэмится даже мужчина в Armani»: Редакция на фестивале «Боль»

«Слэмится даже мужчина в Armani»: Редакция на фестивале «Боль»Чат с места событий

«Слэмится даже мужчина в Armani»: Редакция на фестивале «Боль»

«Слэмится даже мужчина в Armani»: Редакция на фестивале «Боль»
Чат с места событий

Власти Москвы стали анонсировать городские события в Viber

Подписчики чата будут первыми узнавать о фестивалях, выставках и концертах в Москве

Власти Москвы стали анонсировать городские события в Viber