В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины
А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений
Создатели Prisma запустили чат-сервис Capture. Он подберет собеседников на основе фото и геолокации
В приложении не нужно регистрироваться, но и удалять сообщения там тоже нельзя
Telegram разрешил пользователям архивировать чаты
Обновления позволят проще делиться сообщениями и стикерами, а также следить за друзьями, которые онлайн
Facebook представила упрощенную версию Messenger
Разработчики снизили число вкладок с девяти до трех
«ВКонтакте» запустила чат-румы для общения со случайными людьми
Количество пользователей в каждой комнате ограничено 400 собеседниками
«Яндекс.Такси» запустило автоматический перевод сообщений для иностранцев
Новая функция появится в приложении в ближайшие дни
«Яндекс.Такси» добавил в приложение чат с водителем
Для этого используется комплекс речевых технологий
«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу
«Слэмится даже мужчина в Armani»: Редакция на фестивале «Боль» Чат с места событий
Власти Москвы стали анонсировать городские события в Viber
Подписчики чата будут первыми узнавать о фестивалях, выставках и концертах в Москве