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Новости10 мая 2019

Telegram разрешил пользователям архивировать чаты Обновления позволят проще делиться сообщениями и стикерами, а также следить за друзьями, которые онлайн

РедакторУльяна Бондаренко

Telegram выпустил масштабное обновление мессенджера. Теперь пользователь может архивировать чаты.

Чтобы отправить переписку в архив, нужно сделать свайп влево. При этом, если из архивированного чата придет уведомление, он вернется из папки архивов в список чатов. Переписки без уведомлений останутся в архиве навсегда.

Кроме того, архив можно скрыть свайпом влево по нему. Увидеть его снова можно, потянув список чатов вниз. Вместе с тем Telegram разрешил сортировать активные и неактивные чаты в желаемом порядке.

Отдельные обновления ввели в Telegram для Android. Разработчики улучшили дизайн: обновили иконку приложения и раздел меню. По-новому стал выглядеть «Выбор сообщений», который стал более функциональным и получил новую кнопку для быстрой пересылки.

В «Настройках чата» можно выбрать «три строки», что позволит видеть до трех строк текста сообщений вместо обычных двух.

Также стало удобнее делиться наборами стикеров и сообщениями с друзьями. А к пересылаемому сообщению теперь можно добавить эмодзи. Еще одна новая функция поможет пользователям iOS очищать список недавно использованных стикеров.

Изменения коснулись и настроек пароля на iOS: теперь они поддерживают шестизначные пароли в дополнение к стандартным четырехзначным и символьным паролям. 

В случае ошибки чатом при пересылке сообщения достаточно нажать на прикрепленные сообщения перед отправкой, чтобы выбрать другого получателя.

Мессенджер также позволит указать на определенное сообщение в диалоге, для этого нужно скопировать ссылку на конкретные сообщения в приватных чатах и каналах.

Наконец, Telegram добавит к иконкам зеленый кружок, если пользователь из списка контактов онлайн.

 В марте Telegram представил обновленную версию мессенджера c новыми настройками управления личной перепиской. Пользователям разрешили полностью удалять переписку у себя и собеседников.

Источник: Telegram

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