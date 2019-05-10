Telegram разрешил пользователям архивировать чаты Обновления позволят проще делиться сообщениями и стикерами, а также следить за друзьями, которые онлайн
Telegram выпустил масштабное обновление мессенджера. Теперь пользователь может архивировать чаты.
Чтобы отправить переписку в архив, нужно сделать свайп влево. При этом, если из архивированного чата придет уведомление, он вернется из папки архивов в список чатов. Переписки без уведомлений останутся в архиве навсегда.
Кроме того, архив можно скрыть свайпом влево по нему. Увидеть его снова можно, потянув список чатов вниз. Вместе с тем Telegram разрешил сортировать активные и неактивные чаты в желаемом порядке.
Отдельные обновления ввели в Telegram для Android. Разработчики улучшили дизайн: обновили иконку приложения и раздел меню. По-новому стал выглядеть «Выбор сообщений», который стал более функциональным и получил новую кнопку для быстрой пересылки.
В «Настройках чата» можно выбрать «три строки», что позволит видеть до трех строк текста сообщений вместо обычных двух.
Также стало удобнее делиться наборами стикеров и сообщениями с друзьями. А к пересылаемому сообщению теперь можно добавить эмодзи. Еще одна новая функция поможет пользователям iOS очищать список недавно использованных стикеров.
Изменения коснулись и настроек пароля на iOS: теперь они поддерживают шестизначные пароли в дополнение к стандартным четырехзначным и символьным паролям.
В случае ошибки чатом при пересылке сообщения достаточно нажать на прикрепленные сообщения перед отправкой, чтобы выбрать другого получателя.
Мессенджер также позволит указать на определенное сообщение в диалоге, для этого нужно скопировать ссылку на конкретные сообщения в приватных чатах и каналах.
Наконец, Telegram добавит к иконкам зеленый кружок, если пользователь из списка контактов онлайн.
В марте Telegram представил обновленную версию мессенджера c новыми настройками управления личной перепиской. Пользователям разрешили полностью удалять переписку у себя и собеседников.
Источник: Telegram
Читайте также:
«Telegram: Как запустить канал, привлечь подписчиков и заработать на контенте?» С чего начать свой бизнес в мессенджере, который не потерял популярности после запрета в России
Безопасно ли пользоваться обновленным Telegram для личной переписки? Мессенджер будет передавать спецслужбам личную информацию тех, кого признали террористом по суду. Чем это грозит всем остальным?
Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку у себя и собеседников
Обновление мессенджера обеспечит большую безопасность личных данных
Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку у себя и собеседников Обновление мессенджера обеспечит большую безопасность личных данных
«Ротонда»: Как устроен самый известный телеграм-канал Петербурга Журналистки Мария Карпенко и Ксения Клочкова — о политических шутках, Беглове и принципиальной неанонимности
Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку у себя и собеседников
Обновление мессенджера обеспечит большую безопасность личных данных