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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов

При кулинарной школе Chefshows by Novikov открылось кафе

В заведении есть меню завтраков и обеденное меню

При кулинарной школе Chefshows by Novikov открылось кафе

Поварская школа Ragout присоединится к образовательному проекту Новикова

В Ragout появится профессиональное направление для работающих поваров и площадка для стартапов

Поварская школа Ragout присоединится к образовательному проекту Новикова