Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
При кулинарной школе Chefshows by Novikov открылось кафе
В заведении есть меню завтраков и обеденное меню
Поварская школа Ragout присоединится к образовательному проекту Новикова
В Ragout появится профессиональное направление для работающих поваров и площадка для стартапов