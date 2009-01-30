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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько стоит жизнь в Челябинске
Сколько стоит жизнь в Челябинске Почему местные жители не считают себя суровыми и сколько они тратят на жилье, продукты, транспорт и развлечения
Сколько стоит жизнь в Челябинске

Сколько стоит жизнь в Челябинске
Почему местные жители не считают себя суровыми и сколько они тратят на жилье, продукты, транспорт и развлечения

Средний платёж за коммуналку в Москве

Москвичи платят за коммунальные услуги больше, чем жители других городов-миллионников

Средний платёж за коммуналку в Москве

Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело

Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей

Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III)
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III) Самара, Барнаул, Новосибирск, Киров и Челябинск — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III)

Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III)
Самара, Барнаул, Новосибирск, Киров и Челябинск — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.

Хранители: Городские супергерои и антигерои
Хранители: Городские супергерои и антигерои The Village выяснил, есть ли в современном мире настоящие супергерои, за что они борются и могут ли граждане спать спокойно, когда герои выходят на улицы
Хранители: Городские супергерои и антигерои

Хранители: Городские супергерои и антигерои
The Village выяснил, есть ли в современном мире настоящие супергерои, за что они борются и могут ли граждане спать спокойно, когда герои выходят на улицы

«Масковская девачка на Урале» Ночь с 27-го на 28-е января я коротала под звуки аэропортовой вытяжки за столиком с незнакомым человеком. Он отодвинул свой ноутбук, и мы беседовали около 7-ми часов на темы бизнеса, политики и философии. Иногда он покупал нам пива, бутербродов или кофе.

«Масковская девачка на Урале»