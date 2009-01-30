Сколько стоит жизнь в Челябинске Почему местные жители не считают себя суровыми и сколько они тратят на жилье, продукты, транспорт и развлечения
Сколько стоит жизнь в Челябинске Почему местные жители не считают себя суровыми и сколько они тратят на жилье, продукты, транспорт и развлечения
Средний платёж за коммуналку в Москве
Москвичи платят за коммунальные услуги больше, чем жители других городов-миллионников
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III) Самара, Барнаул, Новосибирск, Киров и Челябинск — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III) Самара, Барнаул, Новосибирск, Киров и Челябинск — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.
Хранители: Городские супергерои и антигерои The Village выяснил, есть ли в современном мире настоящие супергерои, за что они борются и могут ли граждане спать спокойно, когда герои выходят на улицы
Хранители: Городские супергерои и антигерои The Village выяснил, есть ли в современном мире настоящие супергерои, за что они борются и могут ли граждане спать спокойно, когда герои выходят на улицы
«Масковская девачка на Урале» Ночь с 27-го на 28-е января я коротала под звуки аэропортовой вытяжки за столиком с незнакомым человеком. Он отодвинул свой ноутбук, и мы беседовали около 7-ми часов на темы бизнеса, политики и философии. Иногда он покупал нам пива, бутербродов или кофе.