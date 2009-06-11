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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Организованный отдых: Куда россияне стали чаще покупать путевки внутри страны

А какие направления потеряли былую популярность

Организованный отдых: Куда россияне стали чаще покупать путевки внутри страны

«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт
ПРОМО
«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт И что привезти с собой в качестве сувенира
«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт
ПРОМО

«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт
И что привезти с собой в качестве сувенира

Novikov School и The Singleton проведут гастроужин и научат готовить черноморские блюда

Мероприятия стартуют 29 июля

Novikov School и The Singleton проведут гастроужин и научат готовить черноморские блюда

Друзья и коллеги — о Елизавете Глинке

Самолет Минобороны, на котором Глинка летела из Сочи в Сирию, разбился утром 25 декабря

Друзья и коллеги — о Елизавете Глинке

«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка»
«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка» С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...
«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка»

«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка»
С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...