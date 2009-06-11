Организованный отдых: Куда россияне стали чаще покупать путевки внутри страны
А какие направления потеряли былую популярность
Novikov School и The Singleton проведут гастроужин и научат готовить черноморские блюда
Мероприятия стартуют 29 июля
Друзья и коллеги — о Елизавете Глинке
Самолет Минобороны, на котором Глинка летела из Сочи в Сирию, разбился утром 25 декабря
«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка» С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...