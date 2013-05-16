Съемная квартира
Скандинавский стиль и 38 растений в двушке в одном из самых красивых домов Петербурга Съемная квартира, в которой живет молодая пара
Съемная квартира
Скандинавский стиль и 38 растений в двушке в одном из самых красивых домов Петербурга Съемная квартира, в которой живет молодая пара
Где ты живёшь
«Я живу в элитном ЖК „Парадный квартал“ (Петербург)»Жительница нового квартала в историческом центре города — о соседстве с высокопоставленными чиновниками и чувстве обособленности
Где ты живёшь
«Я живу в элитном ЖК „Парадный квартал“ (Петербург)» Жительница нового квартала в историческом центре города — о соседстве с высокопоставленными чиновниками и чувстве обособленности
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Испанские тапасБренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.
Рецепты шефов