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Журналисты ответили Навальному, почему нужно защищать Сафронова, несмотря на его работу в Роскосмосе

Журналистика в России и так переживает глубокий кризис

Журналисты ответили Навальному, почему нужно защищать Сафронова, несмотря на его работу в Роскосмосе
Журналистика в России и так переживает глубокий кризис

Более 80% ведомственных документов публикуются с ошибками

Это может повлечь серьёзные проблемы в работе предпринимателей

Более 80% ведомственных документов публикуются с ошибками
Это может повлечь серьёзные проблемы в работе предпринимателей

Как общаться с чиновником: 5 советов начинающему бизнесмену
Как общаться с чиновником: 5 советов начинающему бизнесмену Руслан Якупов, предприниматель и бывший чиновник, рассказал H&F о том, как найти общий язык (например, канцеляризмы) с бюрократами.
Как общаться с чиновником: 5 советов начинающему бизнесмену

Как общаться с чиновником: 5 советов начинающему бизнесмену
Руслан Якупов, предприниматель и бывший чиновник, рассказал H&F о том, как найти общий язык (например, канцеляризмы) с бюрократами.