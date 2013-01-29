Журналисты ответили Навальному, почему нужно защищать Сафронова, несмотря на его работу в Роскосмосе
Журналистика в России и так переживает глубокий кризис
Журналисты ответили Навальному, почему нужно защищать Сафронова, несмотря на его работу в Роскосмосе Журналистика в России и так переживает глубокий кризис
Более 80% ведомственных документов публикуются с ошибками
Это может повлечь серьёзные проблемы в работе предпринимателей
Более 80% ведомственных документов публикуются с ошибками Это может повлечь серьёзные проблемы в работе предпринимателей
Как общаться с чиновником: 5 советов начинающему бизнесмену Руслан Якупов, предприниматель и бывший чиновник, рассказал H&F о том, как найти общий язык (например, канцеляризмы) с бюрократами.